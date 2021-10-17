Ерофеев день: почему 17 октября категорически запрещено ходить в лес до «первых петухов». Кто вас может в чаще поджидать?

О жизни Иерофея мало что известно, кроме церковного предания. Известно, что Иерофей был одним из ученых мужей Афин, находился в составе ареопагитского двора. Он стал следовать Евангелию Христа, проповеданному апостолом Павлом, присоединившись к Дионисию Ареопагиту. Примерно в 53 году Павел крестил Иерофея.
17 октября отмечается память святого Иерофея Афинского, в народе день называется Ерофеев. На Руси считалось, что сегодня лешие начинают разгуливать в последний раз, поскольку это последний теплый день, перед наступлением зимних морозов. Гуляли они очень громко и агрессивно, поэтому люди в лесу не гуляли. Чтобы вместе с лешим случайно не попасть под землю. Говорят, что лешие очень расстроены в этот день, потому что приходится прощаться со своим лесом, и надолго уходить в холодное подземелье. Поэтому они от досады могли валить деревья, гонять животных, бродить и ругаться. Они хлопают и страшно хохочут, а к утру, после пения первого петуха, резко уходят под землю, чтобы снова появиться к весне.
По традиции, в этот день не употребляли спиртное, потому что пьяного человека может поселиться бес и довести ее до безумия. Также на Ерофея можно попасть под обман, не поддавайтесь сегодня ни на какие уговоры.
Также 17 октября начиналось похолодание. На землю приходили первые серьезные морозы. Наши предки придумали хорошее средство, чтобы согреться. Согревающая настойка, которую называли “Ерофеич”. Ее готовили из сбора трав: мяты, аниса, богородской травы, зверобоя, донника, полыни, тысячелистника и добавляли для аромата лист смородины. Разбавляли настой семидесятиградусным самогоном. После чего оставляли в темном и прохладном месте на недели две.