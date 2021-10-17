18 октября – день памяти мученицы Харитины Амисийской: как святая стояла за веру и почему ее объявили колдуньей

Святая Харитина была родом из Амисоса (Самсун, город в Турции) в Понте и жила во время правления императора Диоклетиана (284-305). Девушка рано осиротела и стала служанкой у знатного римского христианина Клавдия, который воспитывал ее как свою родную
дочь. Молодая девушка была очень доброй и разумной. Она делилась своей любовью ко Христу с другими и многих привела на путь спасения. Святую Харитину все знали, как кроткую и смиренную. Еще до своего крещения, она вела праведный образ жизни. Она день, и ночь изучала Закон Божий и поклялась служит Господу как истинная христианка.
Однажды Дометий, один из слуг императора Диоклетиана, услышал о благочетивой девушке и отправил письмо Клавдию, приказав ему послать Харитину к нему, чтобы он мог расспросить ее. Клавдий понял к чему приведет этот допрос. И, опечаленный от мысли, что потеряет ее, он заплакал горькими слезами. Харитина утешила его, сказав: "Не печалься, мой Учитель, но радуйся, ибо я должна стать приемлемой жертвой Богу за мои грехи и за твои".
Когда святая пришла на допрос, то первым делом у нее спросили о ее вере. Харитина не стала отрекаться и сказала, что уверовала во Христа. За это судья приказал отрезать ей волосы, но случилось невероятное: ее волосы отросли еще длиннее, чем раньше. За это ее подвергли зверским пыткам. В нее вонзали пылающие палки и жгли бока свечами. Наконец, палачи привязали ей камень на шею и бросили в море. Но камень стал легким как перышко, и Харитина спаслась от гибели.
Люди не поверили в силу Господню, и объявил девушку колдуньей. За это городничий велел слугам надругаться над ее честью. Но, оказавшись среди развратных мужчин, Харитина стала горячо молить Господа, чтобы принял ее душу. Тогда она скончалась, а судья, увидевший, что он мертва, приказал положить ее тело в мешок и бросить в море. Спустя три дня, тело оказалось на берегу моря. Которое отыскал Клавдий и похоронил с великим почтением.