Грешно ли работать 17 октября, когда РПЦ почитает нескольких святых и чудотворцев?

17 октября отмечается 6 православных церковных праздников. В этот день чтят память святого Гурия; Священномученика Иерофея; Благоверного князя Владимира Ярославича; Преподобного Аммона; Священномученика Петра Капетолийского; Святого Стефана Щиляновича.
- Святой Гурия. Обретение мощей первого архиепископа Казанского Гурия и святого Варсануфия, епископа Тверского, случилось в Казани в 1595 году. Под старым деревянным храмом священнослужители обнаружили могилы святых иерархов в стене алтаря. Их тела оказались целы. Разложение пришлось лишь на часть верхней губы, остальные конечности были целы, и с тех пор они чудесным образом помогали исцелиться людям.
- Священномученик Иерофей — первый Афинский епископ, входил в состав Афинского Ареопага и принял христианскую веру с помощью апостола Павла, вместе со святым Дионисием Ареопагитом.
- Благоверный князь Владимир — Святой новгородский князь Владимир Ярославич активно участвовал в становлении русской православной церкви и истории, а значит и русской словесности, русского просвещения.
- Преподобный Аммон — Святой получил благословение настоятеля и отправился на Афон и в Иерусалим, изучая жизнь великих святых. По возвращении он вел строгий образ жизни, что даже старейшины считали его образцом монашеской жизни.
- Священномученик Петр Капетолийский — Преподобный Петр жил в городе Капетолии в конце VII — начале VIII века. Он служил пресвитером в монастыре, за свои проповеди, святого казнили перед всем народом Капитолии. Его распяли у стен монастыря, а тело сожгли и развеяли прах над рекой.
- Святой Стефан Шилянович — был сербским солдатом. Он был умен, храбр, хорошо знаком с военным делом, и очень праведным человеком. Когда он скончался, то его тело похоронила его жена. Спустя неделю, могилу обнаружили турки, поскольку увидели сияние над ней. Они подумали, что там закопан клад. Откопав могилу, они увидели нетленное тело. Монахи из местного монастыря забрали тело, с тех пор святые останки хранятся в храме обители.
В такой праздник не следует работать. Хотя строгого запрета на труд нет. Следует в этот день посетить Храм и помолиться святым. Считается, что 17 октября, молитвы могут сильнее всего услышаны.