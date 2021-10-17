Можно ли 17 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище?

Считается, что Иерофей, вместе со святым Дионисием, был членом суда в Афинах. Там он услышал проповедь Апостола Павла о Христе и принял веру Христову. По преданию, Иерофей был направлен Святым Духом, чтобы увидеть Успение Пресвятой Богородицы. Прожив жизнь, угодную Богу, он почил в Господе мученической смертью в первом веке.
В народной традиции, житие святого Иерофея никоим образом не связана с тем, что день его памяти считается днем прихода морозов и буйством лесной нечисти. При этом, в народе этот праздник назвали Ерофеев день, и считается, что с этого дня холода усиливаются, приближается зима. Дни становятся короче, а ночи длиннее. Выпадает первый снег.
На Руси в Ерофеев день брали собранный летом тимьян, шалфей или зверобой, и окуривали ими свой дом. Считалось, что дымокур от этих растений помогает в избавлении от нечисти.
А в комнатах, создавали букеты из веток деревьев. Такие букетики развешивали в кладовках. На кухне развешивали высушенные початки кукурузы, а также косички из лука или чеснока. Расставляли на подоконнике красивую алую герань. Все эти растения применялись для очистки домашней ауры от нечисти.
Поскольку это церковный праздник, то уходить с головой в работу сегодня не стоит. Сначала нужно помолиться святому, посетив Храм или у себя дома перед алтарем. По народной традиции, в этот день можно солить капусту, делать заготовки перед долгой морозной зимой. Также нет запрета на посещение кладбища.