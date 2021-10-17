Какой сегодня церковный праздник 17 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 17 октября 2021 года
Обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского и Варсонофия, епископа Тверского
Священномученика Иерофея Афинского, епископа
Благоверного князя Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца
Преподобного Аммона, затворника Печерского
Священномученика Петра Капетолийского
Святого Стефана Щиляновича
Народные праздники и приметы
Ерофеев день
По народному календарю в этот день почитают память священномученика Иерофея Афинского, епископа.
По преданию в этот день в лесу бушует леший перед тем, как уйти в спячку на зиму. Поэтому люди стараются не покидать свои дома и не ходить в лес. Если предстоит отправиться в дорогу, то надевают нательные крестики и образки.
Мужчины в этот праздник открывают спиртовую настойку, которую в народе прозвали «ерофеич». У каждого хозяина свой рецепт. В состав входят водка, различные травы, листья, плоды.
Этот день считается неблагоприятной датой для свадеб.
Приметы
- Красная вечерняя заря – к ветрам.
- Если в этот день снег выпал – от него еще 40 дней до настоящей зимы.
- У белки цвет шерсти изменился – к морозной зиме.
- Снегирь поет у подножья изгороди – к непогоде.
- Телеграфные провода гудят сильнее обычного – к ненастью.
Источник: my-calend.ru