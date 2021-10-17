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Какой сегодня церковный праздник 17 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:5710/16/2021
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Мужчины в этот праздник открывают спиртовую настойку, которую в народе прозвали «ерофеич».

Красная вечерняя заря – к ветрам. Фото: Pixabay.com

Православные праздники 17 октября 2021 года

Обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского и Варсонофия, епископа Тверского
Священномученика Иерофея Афинского, епископа
Благоверного князя Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца
Преподобного Аммона, затворника Печерского
Священномученика Петра Капетолийского
Святого Стефана Щиляновича

Народные праздники и приметы

Ерофеев день
По народному календарю в этот день почитают память священномученика Иерофея Афинского, епископа.

По преданию в этот день в лесу бушует леший перед тем, как уйти в спячку на зиму. Поэтому люди стараются не покидать свои дома и не ходить в лес. Если предстоит отправиться в дорогу, то надевают нательные крестики и образки.

Мужчины в этот праздник открывают спиртовую настойку, которую в народе прозвали «ерофеич». У каждого хозяина свой рецепт. В состав входят водка, различные травы, листья, плоды.

Этот день считается неблагоприятной датой для свадеб.

Приметы

- Красная вечерняя заря – к ветрам.
- Если в этот день снег выпал – от него еще 40 дней до настоящей зимы.
- У белки цвет шерсти изменился – к морозной зиме.
- Снегирь поет у подножья изгороди – к непогоде.
- Телеграфные провода гудят сильнее обычного – к ненастью.

Источник: my-calend.ru

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