Полиция поймала обнаженную женщину в аэропорту Денвера

Полиция аэропорта заявила, что получила сообщение о полностью обнаженной женщине в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция в международном аэропорту Денвера в прошлом месяце отреагировала на сообщения о том, что обнаженная женщина шла через зал, которая выглядела неуверенно и приветствовала прохожих, пишет foxnews.com.
"Как дела? Откуда ты?" можно было услышать, как женщина спрашивает, согласно видео, полученному KCNC-TV Денвера. Было зафиксировано, что она шла к терминалу возле выхода A-37 около 5 часов утра 19 сентября.
Полиция аэропорта заявила, что они получили «сообщение о полностью обнаженной женщине в состоянии алкогольного опьянения», сообщает станция. Они попытались укрыть ее большим одеялом.
«Офицеры… отреагировали и обнаружили женщину, бегающую по залу с какой-то медицинской проблемой», - говорится в отчете полиции. «Пара медиков вызвали код 10 (что указывает на экстренное реагирование). Женщина была доставлена в университетскую больницу на машине скорой помощи из-за неустановленного медицинского эпизода».
Хотя видео было получено KCNC-TV, телеканал заявляет, что предпочитает не транслировать его из-за медицинских проблем, с которыми, по мнению властей, столкнулась женщина.
Никакой дополнительной информации выпущено не было.
В 2012 году похожий инцидент произошел в аэропорту Колорадо, когда женщина, как сообщается, сняла всю свою одежду в зале B.
«Большинство было шокировано», - сказал тогда FOX 31 Denver очевидец. «Сначала никто не заметил ее, потому что люди пытались добраться до своих самолетов. Потом все поняли, что она просто стоит там совершенно голая».