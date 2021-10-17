Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 октября 2021 в России и мире

• День посиделок при свечах
• День работников дорожного хозяйства
• День работников пищевой промышленности
• Возвышенный день
• День участкового терапевта
• День матери в Республике Саха (Якутия)
• Собор Казанских святых
• Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (International Day for the Eradication of Poverty)
• Всемирный день травм (World Trauma Day)
• День «Наденьте что-нибудь безвкусное» (Wear Something Gaudy Day)
• Всемирный день игрушечной фотокамеры (World Toy Camera Day)
• День памяти священномученика Иерофея Афинского
• День электронных таблиц (Spreadsheet Day)
• День отца в России РЕКЛАМА
• День прощения бывшего (Forgive an Ex Day) - США
• День пасты (National Pasta Day) - США
• День второго шанса, День Маллигана (National Mulligan Day) - США
• День верности (Dia de la Lealtad) - Аргентина
• День матери - Аргентина
• Праздник каштана (Fete de la Chataigne) - Франция
• День крайностей (National Edge Day) - США
• День чернокожих поэтов (Black Poetry Day) - США
• День работников лесного хозяйства - Казахстан
• День «Отплати другу» (National Pay Back a Friend Day) - США
• Праздник урожая «Кирмес» - Германия
• День благодарности преподавателю воскресной школы (National Sunday School Teacher Appreciation Day) - США
• День памяти Дессалина (Anniversary of the Death of Dessalines) - Гаити
• День коллекции игральных карт (National Playing Card Collection Day) - США
• День цифрового сообщества (Digital Society Day) - Индия
• Именины у Вероники, Виринеи, Владимира, Гурия, Павла, Петра, Степана, Михаила, Василия, Дмитрия
• Ерофеев день (Ерофей Лешегон)
Важные события:
• 17 октября 1740 года основан город Петропавловск-Камчатский
• 17 октября 1855 года запатентован процесс приготовления стали
• 17 октября 1902 года в США состоялся выпуск первого автомобиля марки «Кадиллак»
• 17 октября 1918 года в Москве открылся первый в мире государственный Музей игрушки
Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru