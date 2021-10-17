Более половины выживших после коронавируса через шесть месяцев после выздоровления от вируса испытывают такие симптомы, как беспокойство и усталость

Новое исследование показало, что более половины выживших после COVID-19 испытывают симптомы вируса через шесть месяцев после выздоровления, пишет dailymail.co.uk.
Исследователи из Университета штата Пенсильвания в округе Центр провели метаанализ предыдущих исследований, в которых изучали пациентов, которые заявили, что у них все еще есть симптомы через несколько месяцев после первоначального положительного результата теста.
После выздоровления от вируса чаще всего сообщалось о таких симптомах, как когнитивные нарушения, беспокойство и хроническая усталость.
Команды говорят, что последствия для мира здравоохранения будут большими, потому что это предполагает, что миллионы людей будут демонстрировать серьезные симптомы, и, возможно, в течение многих лет.
Исследователи, опубликовавшие свои результаты в среду в JAMA Network Open, использовали 57 исследований из 19 стран, в которых приняли участие более 250 000 участников.
Среди участников почти 200000 были госпитализированы из-за осложнений, вызванных вирусом.
Длительные симптомы Covid были разделены на краткосрочные, в течение месяца после выздоровления; среднесрочная, от двух до пяти месяцев после выздоровления; и долгосрочные, симптомы все еще ощущаются через шесть месяцев после выздоровления.
Количество пациентов, сообщающих о симптомах на каждой отдельной стадии, оставалось неизменным.
Исследователи обнаружили, что 54 процента пациентов испытывали долгосрочные симптомы Covid, почти равные этим симптомам в краткосрочной или промежуточной перспективе.
Однако количество симптомов, о которых сообщалось после выздоровления, было широким, поскольку оказалось, что вирус по-разному влияет на организм людей.
Из-за этого исследователи разделили симптомы на пять различных категорий: общие симптомы, расстройства психического здоровья, нарушения подвижности, неврологические расстройства и респираторные расстройства.
Наиболее частыми неврологическими расстройствами были трудности с концентрацией внимания, дефицит памяти и когнитивные нарушения.
Одно исследование, включенное в анализ, показало, что более 40 процентов пациентов страдали когнитивными нарушениями после выздоровления.
В целом, исследователи обнаружили, что каждый четвертый пациент, выздоровевший от Covid, будет испытывать трудности с концентрацией внимания.
Мета-анализ показал, что в среднем 30 процентов выживших после COVID-19 будут испытывать беспокойство после выздоровления, а в одном исследовании сообщается о цифре около 70 процентов, что является наиболее распространенным из любых расстройств психического здоровья.
Наиболее частыми симптомами были респираторные расстройства, при которых в среднем более 60 процентов пациентов имели аномалии визуализации грудной клетки или теперь нуждались в некоторой помощи, чтобы дышать комфортно.
Утомляемость, классифицируемая как общий симптом, также была обычным явлением: в среднем чуть менее 40 процентов пациентов сообщали об этом через несколько месяцев после выздоровления.
Все эти симптомы являются результатом того, что медицинские работники называют длительным Covid, загадочного состояния, которое поставило в тупик некоторых экспертов.
Однако как и почему длительный Covid влияет на некоторых, пока не известно, что затрудняет лечение или вылечить это состояние.
Результаты метаанализа Penn State показывают, что масштабы длительного Covid шире, чем многие могут подумать, в общей сложности 23 различных симптома, связанных с вирусом, лечение которого применяется во многих областях медицины.
Исследователи считают, что врачи разных дисциплин должны работать вместе, чтобы лечить пациентов и устранять все их потенциальные симптомы после выздоровления.
«Наши результаты показывают, что клиническое лечение <длительных симптомов Covid> потребует подхода всего пациента, включая инструменты управления, такие как виртуальные реабилитационные платформы и хроническая помощь при постострых симптомах COVID-19 в сочетании с лечением уже существующих или новых сопутствующих заболеваний, 'исследователи написали в исследовании.
Однако у исследования есть ограничения.
Во-первых, подавляющее большинство участников всех исследований были госпитализированы с вирусом, а это означает, что средний участник, вероятно, перенес более тяжелый случай, чем средний выживший Covid.
Кроме того, многие включенные исследования были сосредоточены на конкретной сопутствующей патологии, которая не была включена в другие, что исказило цифры выше, поскольку одно исследование, направленное на поиск этого конкретного симптома, могло привести к увеличению числа.
Это особенно заметно в категории респираторных заболеваний, когда аномально большое количество людей сообщают о серьезных проблемах.