В Якутии пациент наркодиспансера напал с ножом на соседей по палате: Есть жертвы и тяжелораненые

В Якутии в субботу в наркологическом диспансере произошел инцидент. Один из пациентов напал с ножом на соседей по палате.
По официальной информации, один человек погиб, пятеро пострадали. При этом трое из получивших ножевые ранения находятся в тяжелом состоянии.
"По предварительным данным, в результате ЧП пять пострадавших, один скончался. Пострадавшие переведены в республиканскую больницу №2, им оказывается необходимая медицинская помощь. Приносим соболезнования родным погибшего", - рассказали в пресс-службе главы Якутии 16 октября.
Как сообщали в минздраве региона, все пострадавшие при нападении доставлены в центр экстренной медицинской помощи.
Агрессивного пациента задержали.
Следственный комитет по Республике Саха (Якутия) сейчас устанавливает все обстоятельства трагического инцидента в медучреждении. На место происшествия выехала следственная группа.