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В Якутии пациент наркодиспансера напал с ножом на соседей по палате: Есть жертвы и тяжелораненые

2:23:3510/17/2021
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Агрессивного пациента задержали. Пострадавших перевели в центр экстренной медицинской помощи.

Один погиб и пять человек пострадали в результате нападения соседа по палате. Фото: Рixabay

В Якутии в субботу в наркологическом диспансере произошел инцидент. Один из пациентов напал с ножом на соседей по палате.

По официальной информации, один человек погиб, пятеро пострадали. При этом трое из получивших ножевые ранения находятся в тяжелом состоянии.

"По предварительным данным, в результате ЧП пять пострадавших, один скончался. Пострадавшие переведены в республиканскую больницу №2, им оказывается необходимая медицинская помощь. Приносим соболезнования родным погибшего", - рассказали в пресс-службе главы Якутии 16 октября.

Как сообщали в минздраве региона, все пострадавшие при нападении доставлены в центр экстренной медицинской помощи.

Агрессивного пациента задержали.

Следственный комитет по Республике Саха (Якутия) сейчас устанавливает все обстоятельства трагического инцидента в медучреждении. На место происшествия выехала следственная группа.

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