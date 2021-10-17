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Загадочно погибшая в Албании российская туристка собиралась замуж после отпуска: Отдыхала с женихом и родителями

1:53:0110/17/2021
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Как утверждают родственники погибших, никто из них не употреблял алкоголь или наркотики.

Погибшие в Албании российские туристы оказались одной семьей. Фото: ABC New Albania

Погибшие вечером 15 октября в Албании туристы из России оказались одной семьей. В сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая нашли тела супругов и их дочери с женихом.

По информации Telegram-канал SHOT, молодые люди собирались пожениться после отпуска. Уже была назначена свадьба.

Скончались 31-летняя Екатерина Буренкова, 37-летний Никита Белоусов, 58-летняя Наталья Буренкова и 60-летний Сергей Буренков, сообщал "Курьер.Среда".

Полиция расследует трагическое происшествие, но по предварительным данным, россияне умерли от удушья - асфиксии. Но точную причину назовут после вскрытия тел судмедэксперты.

Служащие отеля нашли тела в таком положении, что было понятно - люди отдыхают. Мужчины были в плавках, один опустил ноги в бассейн, женщины в халатах сидели в шезлонгах.

По данным SHOT, у старшей женщины было онкологическое заболевание, поэтому в парилку она не ходила.

Как утверждают родственники погибших, никто из них не употреблял алкоголь или наркотики.

Персонал гостиницы сообщил, что перед гибелью семья заказала вино и фрукты, передает Albanian Daily News. После заселения российские туристы провели в отеле всего один час - сразу отправились в сауну, сделав заказ в ресторане.

Полицейские проверяют, были ли погибшие в в состоянии алкогольного опьянения, а также систему вентиляции в сауне.

Не исключают, что туристы могли находиться в сауне дольше положенного времени.

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