Загадочно погибшая в Албании российская туристка собиралась замуж после отпуска: Отдыхала с женихом и родителями

Погибшие вечером 15 октября в Албании туристы из России оказались одной семьей. В сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая нашли тела супругов и их дочери с женихом.
По информации Telegram-канал SHOT, молодые люди собирались пожениться после отпуска. Уже была назначена свадьба.
Скончались 31-летняя Екатерина Буренкова, 37-летний Никита Белоусов, 58-летняя Наталья Буренкова и 60-летний Сергей Буренков, сообщал "Курьер.Среда".
Полиция расследует трагическое происшествие, но по предварительным данным, россияне умерли от удушья - асфиксии. Но точную причину назовут после вскрытия тел судмедэксперты.
Служащие отеля нашли тела в таком положении, что было понятно - люди отдыхают. Мужчины были в плавках, один опустил ноги в бассейн, женщины в халатах сидели в шезлонгах.
По данным SHOT, у старшей женщины было онкологическое заболевание, поэтому в парилку она не ходила.
Как утверждают родственники погибших, никто из них не употреблял алкоголь или наркотики.
Персонал гостиницы сообщил, что перед гибелью семья заказала вино и фрукты, передает Albanian Daily News. После заселения российские туристы провели в отеле всего один час - сразу отправились в сауну, сделав заказ в ресторане.
Полицейские проверяют, были ли погибшие в в состоянии алкогольного опьянения, а также систему вентиляции в сауне.
Не исключают, что туристы могли находиться в сауне дольше положенного времени.