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Минеев нокаутировал Исмаилова на турнире в Сочи и защитил чемпионский пояс

2:07:3110/17/2021
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Минеев проигрывал первые два раунда, на третий вышел с разбитым лицом и в гематомах, но перевернул бой и победил техническим нокаутом.

Бой закончился в третьем раунде. Фото: Матч-ТВ


В Сочи 16 октября состоялся турнир по смешанным единоборствам AMC Fights Nights 105. В главном бою в среднем весе Владимир Минеев в третьем раунде нокаутировал Магомеда Исмаилова и защитил чемпионский пояс.

После нокаута Исмаилову понадобилось время и помощь врачей.

Это была вторая очная встреча бойцов в октагоне. Ровно три года назад между Исмаиловым и Минеевым была зафиксирована ничья.

Всего на счету 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 35-летнего Исмаилова 18 побед, три поражения при одной ничьей.

Минеев проигрывал первые два раунда, на третий вышел с разбитым лицом и в гематомах, но перевернул бой и победил техническим нокаутом. Владимир сохранил пояс чемпиона AMC Fight Nights и выиграл в главном противостоянии десятилетия в российских ММА, передает Мтч-ТВ.

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единоборствапобедилММАпоражениенокаутМагомед ИсмаиловВладимир Минеев
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