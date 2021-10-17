Минеев нокаутировал Исмаилова на турнире в Сочи и защитил чемпионский пояс

В Сочи 16 октября состоялся турнир по смешанным единоборствам AMC Fights Nights 105. В главном бою в среднем весе Владимир Минеев в третьем раунде нокаутировал Магомеда Исмаилова и защитил чемпионский пояс.
После нокаута Исмаилову понадобилось время и помощь врачей.
Это была вторая очная встреча бойцов в октагоне. Ровно три года назад между Исмаиловым и Минеевым была зафиксирована ничья.
Всего на счету 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 35-летнего Исмаилова 18 побед, три поражения при одной ничьей.
Минеев проигрывал первые два раунда, на третий вышел с разбитым лицом и в гематомах, но перевернул бой и победил техническим нокаутом. Владимир сохранил пояс чемпиона AMC Fight Nights и выиграл в главном противостоянии десятилетия в российских ММА, передает Мтч-ТВ.
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