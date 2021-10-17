18 октября – День женского счастья: как поздравить любимую женщину, подругу, маму и бабушку

18 октября отмечается Международный день женского счастья. Направленный против распространения депрессии среди женщин. Идея создания праздника возникла в 2017, и принадлежит Карин Роккинд.
В этот день женщины из разных стран, политического происхождения, культуры и экономического положения посвящают его, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние. Это необходимо, чтобы не допустить стресса или апатии, которые, в свою очередь, могут являться источниками депрессии.
Не позволяйте себе быть подавленным напряженной повседневной жизнью, но сознательно делайте небольшие перерывы и замечайте положительные чувства, встречайтесь с друзьями, будьте активны и чаще отправляйтесь на прогулку на природу.
Трудно представить себе мир без женщин. Они занимают самую важную роль в нашей жизни, будь то матери, сестры, дочери или друзья. Наши мамы с легкостью управляют как домашней, так и рабочей жизнью и никогда не жалуются. Они не только обогатили нашу жизнь своим присутствием, но и показали нам путь, ведущий к лучшему будущему.
Поэтому важно потратить несколько минут, чтобы поздравить свою любимую жену, маму, сестру, бабушку, подругу. Необходимо показать им, что они вам дороги и занимают важное место в жизни. Сделать это можно по-разному: вручить памятный подарок, сделать своими руками открытку, написать приятные пожелания в смс, если нет возможности поздравить лично. При возможности, сильно и крепко обнять и сказать, что вы их любите.