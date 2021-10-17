Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
17.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

18 октября – День женского счастья: как поздравить любимую женщину, подругу, маму и бабушку

4:00:3810/17/2021,София Мальцева
0

Трудно представить себе мир без женщин. Они занимают самую важную роль в нашей жизни, будь то матери, сестры, дочери или друзья.

Не позволяйте себе быть подавленным напряженной повседневной жизнью. Фото: Pixabay.com

18 октября отмечается Международный день женского счастья. Направленный против распространения депрессии среди женщин. Идея создания праздника возникла в 2017, и принадлежит Карин Роккинд.

В этот день женщины из разных стран, политического происхождения, культуры и экономического положения посвящают его, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние. Это необходимо, чтобы не допустить стресса или апатии, которые, в свою очередь, могут являться источниками депрессии.

Не позволяйте себе быть подавленным напряженной повседневной жизнью, но сознательно делайте небольшие перерывы и замечайте положительные чувства, встречайтесь с друзьями, будьте активны и чаще отправляйтесь на прогулку на природу.

Трудно представить себе мир без женщин. Они занимают самую важную роль в нашей жизни, будь то матери, сестры, дочери или друзья. Наши мамы с легкостью управляют как домашней, так и рабочей жизнью и никогда не жалуются. Они не только обогатили нашу жизнь своим присутствием, но и показали нам путь, ведущий к лучшему будущему.

Поэтому важно потратить несколько минут, чтобы поздравить свою любимую жену, маму, сестру, бабушку, подругу. Необходимо показать им, что они вам дороги и занимают важное место в жизни. Сделать это можно по-разному: вручить памятный подарок, сделать своими руками открытку, написать приятные пожелания в смс, если нет возможности поздравить лично. При возможности, сильно и крепко обнять и сказать, что вы их любите.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипоздравленияпраздникимеждународный день женского счастья
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравите своих женщин?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

18 октября – День женского счастья: как поздравить любимую женщину, подругу, маму и бабушку
4:00:38 10/17/2021
18 октября – День женского счастья: как поздравить любимую женщину, подругу, маму и бабушку
У Водолея, Стрельца и Весов будет феерически великий день 17 октября 2021 года
3:47:11 10/17/2021
У Водолея, Стрельца и Весов будет феерически великий день 17 октября 2021 года
Когда в России появится доступное жилье: Три условия назвала Набиуллина
3:44:08 10/17/2021
Когда в России появится доступное жилье: Три условия назвала Набиуллина
Что обещала Ванга в 2022 году России: самые важные предсказания великой болгарской провидицы
3:30:36 10/17/2021
Что обещала Ванга в 2022 году России: самые важные предсказания великой болгарской провидицы
Напавший с ножом на пациентов в наркодиспансере Якутска пытался покончить с собой
3:21:19 10/17/2021
Напавший с ножом на пациентов в наркодиспансере Якутска пытался покончить с собой
Самые крутые открытки и слова благодарности для врачей в праздник 17 октября - День участкового терапевта
3:15:17 10/17/2021
Самые крутые открытки и слова благодарности для врачей в праздник 17 октября - День участкового терапевта
День отца в России-2021: сегодня россияне поздравляют всех дорогих пап и дедушек: как удивить дорогих людей?
3:00:29 10/17/2021
День отца в России-2021: сегодня россияне поздравляют всех дорогих пап и дедушек: как удивить дорогих людей?
Бойцовские собаки загрызли свою престарелую хозяйку. Ее обезображенное тело нашла соседка
2:46:45 10/17/2021
Бойцовские собаки загрызли свою престарелую хозяйку. Ее обезображенное тело нашла соседка
В Якутии пациент наркодиспансера напал с ножом на соседей по палате: Есть жертвы и тяжелораненые
2:23:35 10/17/2021
В Якутии пациент наркодиспансера напал с ножом на соседей по палате: Есть жертвы и тяжелораненые
Самые красивые поздравления в День работников пищевой промышленности 17 октября
2:15:22 10/17/2021
Самые красивые поздравления в День работников пищевой промышленности 17 октября