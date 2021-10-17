Бойцовские собаки загрызли свою престарелую хозяйку. Ее обезображенное тело нашла соседка

На Украине собаки убили свою хозяйку. Как сообщили в субботу в пресс-службе Национальной полиции трагедия произошла в Харькове.
Уточняется, что 81-летнюю женщину загрызли пять бойцовских собак.
Инцидент случился вечером 16 октября. В полицию обратилась женщина с сообщением: она нашла тело своей соседки, вероятно, ее загрызли питомцы. Погибшая местная жительница с дочерью держали дома пять собак бойцовской породы.
Правоохранители начали расследование, устанавливают все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", впрочем с формулировкой "несчастный случай".