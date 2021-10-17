У Водолея, Стрельца и Весов будет феерически великий день 17 октября 2021 года

Когда мы начнем день под Солнцем в Весах и Луной в Рыбах, мы сможем почувствовать заметный сдвиг в воздухе.
Мы находим признание всего, что раньше тяготило наши сердца и оставляло желать лучшего или невыполненное, пишет yourtango.com.
В последние дни сезона Весов и в наши текущие ретрограды для Меркурия , Юпитера и Водолея мы находимся на пороге ощущения, что некоторые важные головоломки жизни наконец-то встали на свои места.
Но даже это звучит слишком прохладно для того, через что мы прошли, чтобы этого добиться.
У каких трех знаков зодиака будет великий день 17 октября 2021 года?
Были раскопки наших душ, время, когда мы были так заняты, особенно для знаков зодиака Стрелец, Водолей и Весы, мы даже не знали, находимся ли мы больше на пути, и вместо этого мы шли сквозь тьму, которая раньше удерживала нас вдали от того, чего мы больше всего хотим и в чем нуждаемся в этой жизни.
Это было не просто неожиданное попадание на место кусочков пазла нашей жизни, а способность видеть правду во всем.
Благодаря этой способности видеть отношения такими, какие они есть, работу для того, чем они, возможно, не являются, и жизненные пути, какими они должны быть, мы можем перетасовать нашу жизнь, чтобы создать пространство для того, что действительно соответствует наши сердца и наши души.
Это время, когда мы будем ощущать настоятельную необходимость принять меры в отношении всего, что мы узнали, но только потому, что мы так взволнованы, чтобы начать следующий этап нашей жизни.
Энергия сегодня будет похожа на глубокий вдох после долгого похода.
Наконец-то мы пришли к тому, что больше не пытаемся подгонять других под наши истории, больше не пытаемся подогнать что-то, чего просто не будет, или цепляемся за что-то из чистого отчаяния и страха двигаться вперед.
Это принятие будет проходить через нашу жизнь сегодня, когда мы поймем, что все так, как должно быть в данный момент.
Да, может возникнуть необходимость начать следующую главу нашей жизни, но поскольку она исходит не из эго, существует также глубокое уважение к божественному порядку, в котором движется жизнь.
Потому что, хотя принятие является ключевой частью мира, мы также узнали, что нет причин торопиться, когда все происходит именно в том порядке, в котором оно предназначено.
Знаки зодиака, у которых 17 октября 2021 года будет отличный день:
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Кажется, что жизнь - это всегда одна дикая поездка, единственное, что может заставить вас сделать паузу, - это то, что она редко бывает такой, как вы думали. В этом году была практика принятия себя .
Узнав, что то, о чем вы думали, жизнь научит вас тому, что жизнь будет совсем не такой, как вы надеялись или представляли.
Мы не можем из-за чистой силы надежды превратить людей в то, кем им не суждено быть, и что, что бы мы ни говорили себе, наши души всегда в конечном итоге знают, где находится их настоящий дом.
Хотя вы умеете находить более глубокий и скрытый смысл в жизни и в своем путешествии, вы также обычно имеете четкое представление о том, чего вы хотите или ожидаете от своей жизни.
Часть нашего роста заключается в осознании того, что мы обычно ограничиваемся этими историями, этими нитями, которые удерживают нас на месте, потому что мы боимся быть свободными.
Энергия сегодняшнего дня приносит принятие, как теплое мягкое одеяло, принося мир в те аспекты вашей жизни, которые тянут ваше сердце, потому что они не работают так, как вы хотите.
Сдаться принятию - это не о сдаче, а о том, чтобы позволить себе по-настоящему начать следующую часть своей жизни, о которой даже вы не могли даже мечтать.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Что мы не всегда понимаем, так это то, что мы держим ключ от тюрьмы, из которой, как мы говорим, нам нужно сбежать, но легче поверить, что ключ к свободе находится в чьей-то руке.
Легче поверить, что проблема в другом или что это проблема кого-то другого, а не столкнуться с собственными страхами и уязвимостями.
Вы узнали, что независимо от того, как мы пытаемся просто заставить себя двигаться вперед, рано или поздно нам придется противостоять тому, что удерживало нас на месте.
Это означает, что нам придется столкнуться со своими собственными чувствами по поводу приверженности, близости, будь то отношения, карьера или даже сама жизнь.
Иногда кажется, что приверженность может означать отсутствие свободы, однако искренняя приверженность тому, что хорошо для вашей души, то, что соответствует вашей истине, на самом деле освобождает вас. Вы выбирали свободу, но теперь можете выбрать и связь.
Сегодняшняя энергия привносит новое чувство признательности и глубины в определенные отношения в вашей жизни. Помните, однако, что ничего не происходит просто так, если мы не предпримем шаги, чтобы начать.
Весы (23 сентября - 22 октября)
К счастью для вас, ваш зодиакальный сезон заканчивается более гладко, чем кажется, когда он начался. Это не означает, что вы можете полностью избавиться от некоторых трудностей и проблем, но речь идет о том, что вы чувствуете большее чувство расширения, которое приходит в вашу жизнь.
Это был момент, который вы создали, хотя он был глубоко сконцентрирован на вашей ценности и том, чего вы заслуживаете.
Для вас было много движения и роста, вы больше не принимали меньше в целом в жизни, но особенно в романтических отношениях, у которых было слишком много шансов.
Но вы узнали, что вам предназначено, и теперь это означает, что вы поднимаетесь на более высокий уровень, чтобы понять, что будет дальше для вас и вашей жизни.
Единственное, что, вероятно, давило на ваше подсознание, - это то, что теперь, когда вы видите вещи так ясно, вы также можете испытывать чувство вины или чувствовать себя плохо из-за того, что не видели вещей раньше .
Потому что до сих пор ты ничего не делал. Каким бы нормальным или легким ни было возвращение к этим образцам мышления, они на самом деле не поддерживают любовь и принятие, которые вы испытываете к себе.
Если бы вы могли сделать что-то раньше, вы бы сделали это, но ваш урок был предназначен для того, чтобы пойти по тому пути, который у него есть, поэтому теперь единственное, что вам нужно сделать, это признать, что все это было сделано с определенной целью, чтобы вы действительно чувствовали себя готовыми ко всему. Вселенная готовит для вас следующее.