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Когда в России появится доступное жилье: Три условия назвала Набиуллина

3:44:0810/17/2021
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В первую очередь у граждан страны должны появиться хорошие доходы, также необходимо сделать более доступной ипотеку, что позволит естественным путем снизить стоимость жилья в стране.

Эльвира Набиуллина - глава Банка России. Фото: Flickr

Условия появления доступного жилья в России назвала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что в первую очередь у граждан страны должны появиться хорошие доходы, также необходимо сделать более доступной ипотеку, что позволит естественным путем снизить стоимость жилья в стране. Об этом рассказала глава Банка России в интервью для YouTube-канала.

- Чтобы доступное жилье было — рост доходов населения, которое может себе позволит взять кредит...  Для того чтобы взять кредит, купить жилье, — даже если предположить, что это околонулевые ставки, это большой кредит, надо его выплачивать из будущих доходов. Это снижение стоимости жилья. Третье — это доступность ипотеки. Эти все параметры должны идти вместе, — сказала Эльвира Набиуллина в интервью youtube-каналу «Фанимани».

Также глава БР рассказала, что хранит свои сбережения только в рублях и считает неэтичным делать это в другой валюте человеку, который занимается финансами в стране. Она рассказала, что Банк России делает все возможное, чтобы российским вкладчикам было выгодно хранить деньги в рублях.

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деньгиипотекавкладыдоступное жильеБанк РоссииЭльвира Набиуллина
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