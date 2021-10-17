Когда в России появится доступное жилье: Три условия назвала Набиуллина

Условия появления доступного жилья в России назвала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что в первую очередь у граждан страны должны появиться хорошие доходы, также необходимо сделать более доступной ипотеку, что позволит естественным путем снизить стоимость жилья в стране. Об этом рассказала глава Банка России в интервью для YouTube-канала.
- Чтобы доступное жилье было — рост доходов населения, которое может себе позволит взять кредит... Для того чтобы взять кредит, купить жилье, — даже если предположить, что это околонулевые ставки, это большой кредит, надо его выплачивать из будущих доходов. Это снижение стоимости жилья. Третье — это доступность ипотеки. Эти все параметры должны идти вместе, — сказала Эльвира Набиуллина в интервью youtube-каналу «Фанимани».
Также глава БР рассказала, что хранит свои сбережения только в рублях и считает неэтичным делать это в другой валюте человеку, который занимается финансами в стране. Она рассказала, что Банк России делает все возможное, чтобы российским вкладчикам было выгодно хранить деньги в рублях.