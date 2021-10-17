Черты Лунного Знака Водолея: как влияет на каждого знака Водолей, если в момент вашего рождения Луна была в нем

Когда мы думаем о Зодиаке, мы думаем о своем гороскопе, и единственная информация, которую мы используем, - это наш «знак». Наши знаки также известны как наши солнечные знаки, и эти солнечные знаки представляют собой общий зонтик, который охватывает весь спектр возможностей, когда дело доходит до наших личностей и качеств.
Но хотя наши солнечные знаки относятся к дню и году вашего рождения, на вас влияет весь космос, включая ваш лунный знак, пишет yourtango.com.
Каждая планета и небесное тело занимает свое место в нашей астрологической карте, и для тех, у кого Луна в Водолее, ваша личность может отличаться от вашего солнечного знака.
Что означает Лунный знак в Водолее.
Ваш лунный знак буквально означает, где была Луна во время и в месте вашего рождения.
Если вы родились в Нью-Йорке в 1984 году, то в момент вашего рождения Луна светила где-то в небе, и ее влияние на вас зависит от всей этой статистики.
Луна - это то, что лежит в основе ваших эмоций и желаний.
Поскольку Луна является ближайшим к Земле небесным объектом, мы все, так сказать, находимся под ее чарами. У каждого человека на Земле есть лунный знак, и в зависимости от нашего солнечного знака его эффекты различаются.
Никто не может избежать силы Луны, и именно благодаря влиянию Луны у нас есть такие вещи, как интуиция, чувствительность и эмоциональная глубина.
Общие физические черты мужчины и женщины-Водолея, Луны.
Мужчины и женщины с луной в Водолее, как правило, имеют сильную внешность и мускулистую силу.
Кто-то скажет, что у них сияющий и здоровый цвет лица, и в целом они имеют привлекательный вид, выглядят дружелюбными и доступными.
Характеристики и характерные черты Лунного знака Водолея.
Когда ваша Луна находится в Водолее, в основном все, что вы знаете о себе как о Водолее, усиливается и усиливается. Водолей - уже очень глубокий, капризный знак, и влияние Луны здесь делает ваш знак Солнца похожим на Водолея на стероидах.
1. Луны Водолея - глубокие мыслители.
Как Луна в Водолее, вы мыслитель настолько глубоко, что склонны теряться в мыслях. Люди думают о вас как о бородавке, которая тратит слишком много времени на обдумывание вещей, пока они не будут иметь для вас мало смысла.
Однако это не так уж и плохо, поскольку, когда вам предоставляется разобраться во всем самостоятельно, в частном порядке, вы обычно можете придумать идеальное решение для любой проблемы, которая встречается на вашем пути.
2. Луны Водолея сострадательны.
Расположение Луны в Водолее также дает вам невероятное сострадание. Вы тот человек, который «примет пулю» за того, кого любите, и вы будете первым, кто встанет на защиту прав другого.
Вы можете быть очень заботливым, когда захотите, хотя поначалу это может не восприниматься другими словами, потому что вы также тихий человек, который держит свои эмоции при себе.
3. Луны Водолея напористы.
Если у вас Луна в Водолее, вы знаете, чего хотите, и верите в свой выбор. Вы будете отстаивать то, во что верите, какими бы неправдоподобными ни казались другие ваши решения.
Вы никогда не склонны поддаваться мнению других, и если у вас есть мнение о чем-то или о ком-то, вы не сдерживаетесь. Ваши инстинкты - это чистые механизмы выживания, и вы не собираетесь позволять себе давить на себя.
Вы утверждаете себя с уверенностью; ты никогда не отступишь.
4. Луны Водолея независимы.
Если у вас есть что-то на уме и вы Луна в Водолее, вы достигнете того, чего добиваете. Вы не против делать это в одиночку, и одиночество никогда вас не беспокоило.
В каком-то смысле вы предпочитаете уединение, а независимость - ваша визитная карточка. Окружающие заметят, что вы маршируете только под свой собственный барабан, и они примут это за вас.
Вы перемещаетесь по миру как свободный агент, руководствуясь только собственной интуицией.
Лучшая карьера для Водолея Луны.
Обладая такой способностью находить решения, Луны Водолея хорошо подходят для карьеры, требующей мыслителей и решателей проблем. Луна в Водолее будет хорошо работать в технике, написании кодов и работе в бизнес-сценариях, где возникают проблемы, требующие быстрого решения.
Поскольку вы к тому же слишком много думаете, из вас получился бы великий писатель, и это мир, который открывает свои двери и для вас. Тип письма будет зависеть от вашего увлечения, и не удивляйтесь, если эта страсть состоит из желания писать код, эссе или гранты.
Другими словами, вы прирожденный писатель контента, и вы могли бы написать почти все, что угодно, если задумаетесь.
Вы также являетесь человеком, который преуспеет в рискованных ситуациях, поэтому работа, связанная с финансами и инвестициями, может вас захватить. Вы осторожны, но любопытны и готовы рискнуть.
Вы добьетесь успеха на фондовом рынке, в банковской работе, во всех финансовых областях. А если вы уже занимаетесь творчеством, то пребывание в Луне в Водолее, несомненно, повлияет на ваше искусство позитивным и оригинальным образом.
Совместимость Водолей и Луна в любви.
В любви Луна-Водолей - это тот, кто хочет выбирать. Вы не заинтересованы ни в чем обычном; Вы - свободная птица, и на этой земле нет никого, кто мог бы контролировать вас или заставить вас сделать то, что вы просто отказываетесь делать.
Вы привлечете кого-то с единомышленниками или вообще никого, и вы вполне счастливы побыть в одиночестве, если не можете найти нужного человека.
Вы не накладываете ограничений на своих партнеров; вы позволяете им расти и жить своей жизнью. У вас нет установленных стандартов или препятствий, через которые ваш партнер может перепрыгнуть; у вас нет идеалов в романтике.
Вы просто требуете одного: права быть собой таким, какой вы есть, без учета того, как вы проживаете свою жизнь.
Ваш ум любит блуждать, и вы часто обращаетесь к фантазиям, которые проявляются в вашей творческой любовной жизни. Как интимный партнер, вы всегда готовы поэкспериментировать, и если вы остановитесь с партнером, который восхищается вашей независимостью так же, как вы любите ее, у вас будет очень захватывающая жизнь в спальне.
Луна в Водолее и Луна в Овне.
Между этими двумя есть большие шансы на хорошие отношения, так как и Овен, Луна, и Водолей, и Луна ценят хороший аргумент и интересную дискуссию.
Оба лунных знака интеллектуальны и жаждут глубокого, интересного разговора, который они оба легко обеспечат. Между этими двумя лунными знаками никогда не бывает скучных моментов.
Луна в Водолее и Луна в Тельце.
Вы будете привлечены безумием и игрой, которые представляют собой Луну в Тельце , но через некоторое время вы обнаружите их слишком много. Вы жаждете значимых отношений, но не позволите себе найти их в Луне в Тельце, поскольку они для вас просто звери.
Луна в Водолее и Луна в Раке.
Возможно, вы захотите доминировать на этой Луне в Раке , так как они будут казаться вам слабыми и нуждающимися. Поначалу это может показаться привлекательным, но вам надоест отсутствие у Рака общих интересов.
Вы можете разделить чашку кофе и полуинтересный разговор, но после этого вы знаете, что дальше этого не пойдет.
Луна в Водолее и Луна в Близнецах.
Есть очень хороший шанс, что вы найдете Луну Близнецов привлекательной, пока вы не поймете, что все, что они делают, это осуждают и осуждают вас.
Близнецы не смогут помочь себе рядом с вами, и они будут пытаться заставить вас почувствовать, что вы меньше, чем вы есть, что действительно не произведет на вас очень хорошего впечатления через некоторое время.
Луна в Водолее и Луна во Льве.
Вы можете обнаружить, что любые отношения со Львом Луной будут такими, у которых вы сможете поучиться. Львы-Луны бесстрашны, и вы хотите получить эту черту своей собственной.
Вы будете довольны реакцией Льва Мун на вас, поскольку они в равной степени готовы быть впечатлены. Вы им понравитесь, и они понравятся вам больше.
Луна в Водолее и Луна в Деве.
Когда эти два лунных знака собираются вместе, это означает сплетни и предательство.
Совместимость здесь заключается в принятии тьмы; Луна в Деве пробудит в вас худшее, и наоборот. У вас будут счастливые отношения, пока плохое поведение является частью общего плана.
Луна в Водолее и Луна в Весах.
Секс будет хорошим, но отношения будут скучными. Эта комбинация может работать, только если она физическая.
Вы не сможете мириться с расплывчатым и уклончивым поведением Весов Луны. Вам понадобятся прямые ответы, и вы никогда не получите их с Луной в Весах .
Луна в Водолее и Луна в Скорпионе.
Здесь чистое сексуальное влечение, хотя вам захочется понаблюдать за собой, потому что Луна в Скорпионе имеет тенденцию съедать людей и выплевывать их.
Достаточно ли вы сильны, чтобы справиться с безумным настроением Луны в Скорпионе? Это возможно, поскольку они сочтут вас идеальным лохом. Подумайте дважды, прежде чем серьезно относиться к этой связи.
Луна в Водолее и Луна в Стрельце.
Луна в Стрельце покажется вам притягательной и интересной, если вы Луна в Водолее. Вам понравится их внимание, и вы будете восхищаться тем, что у вас с ними общего: фантазией, независимостью, оригинальностью.
Однако вы не сможете выдержать преданность или честность Стрельца, и здесь есть обещание оскорбленных чувств и разрушенных дружеских отношений.
Луна в Водолее и Луна в Козероге.
Вы оба достаточно прагматичны, чтобы легко ладить, и этот дуэт может пройти дистанцию, если обе стороны приложат усилия.
Козерог Луна полностью удовлетворяет вашу потребность в собственном пространстве, и вы будете в восторге от их трудовой этики, поскольку она не позволяет им попадать в ваши волосы. Это беспроигрышное сочетание Луны.
Луна в Водолее и Луна в Водолее.
Это брак, заключенный на небесах, пока ваши солнечные знаки не слишком противостоят. Общая Луна в Водолее очень сильна; это позволит вам заглянуть в другого человека, что, в свою очередь, принесет вам новые сочувственные прозрения.
Приятно иметь такого же человека, как и вы, и вы будете ценить себя больше, когда будете в компании такого же человека, как вы.
Луна в Водолее и Луна в Рыбах.
Как Водолей-Луна, вы обладаете внутренней чувствительностью и стремитесь к справедливости и равенству. Вы будете восхищаться мягкой задумчивостью Луны в Рыбах , а они, в свою очередь, будут уважать ваш разум, поскольку будут воспринимать вас как очень умного.
Эти интеллектуальные, заботливые отношения начинаются с доверия и настоящей дружбы и могут развиваться как угодно, если захотите.