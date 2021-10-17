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В Новосибирске в ДТП с каршеринговым VW Polo погибла пассажирка при столкновении с деревом: 20-летний водитель выжил

5:31:0310/17/2021
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Сначала машина "Делимобиля" столкнулась с Honda, а потом вылетела с дороги. Смертельное ДТП произошло в районе ОбьГЭС поздним вечером.

В результате столкновения с деревом женщина получила травмы несовместимые с жизнью. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

В районе ОбьГЭС Новосибирска поздним вечером 16 октября произошло смертельное ДТП. 20-летний водитель на VW Polo кареринговой компании "Делимобиль" двигался в сторону ул. Динамовцев и у дома №26 по ул. Приморской столкнулся с Honda, за рулем которого находилась 35-летняя женщина. Она ехала в попутном направлении. От удара Volkswagen отбросило в дерево,в результате чего погибла пассажирка. Ее личность пока не установлена.

20-летний водителя "Фольксвагена" получил серьезные травмы, но остался жив. Его госпитализировали с множественными переломами.

"16 октября в 22 часа 40 минут водитель 2001 года рождения на автомобиле VW Polo двигался по ул. Приморской, со стороны ул. Советское шоссе в сторону ул. Динамовцев и в пути следования у дома №26 по ул. Приморской совершил столкновение с автомобилем Honda под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался в попутном направлении", — говорится в сообщении управления ГИБДД по Новосибирску.

Уточняется, что по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

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