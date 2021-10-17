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Сильная молитва Богородице о защите детей от болезней

4:00:2710/17/2021,София Мальцева
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Пресвятую Деву Марию можно считать покровительницей любого благого дела; действительно, она упоминается как покровительница всего человечества.

Икона Божией Матери есть в каждом христианском храме. Фото: Svjataja-rus.ru

Многие христианские проповедники и поэты сочиняли молитвы, хвалебные песни (называемые акафистами) (от греческого, что означает "не сидящий") и вдохновляющие проповеди в честь Девы Марии. При всем этом почтении к Пресвятой Деве Марии, Богородице, утешительно и поучительно узнать, как она жила, как она готовилась и как она расцвела до такой духовной высоты.

Как мы знаем из ранних христианских писаний, апостол Лука Евангелист лично знал Деву Марию и основал несколько глав Своего Евангелия на Ее воспоминаниях. Он даже несколько раз процитировал Ее точные слова. Апостол был врачом и художником, и из-за своей привязанности к Ней написал портрет Богородицы, с которого позже иконописцы сделали копии.

С тех пор икона Божией Матери есть в каждом христианском храме. К Ней приходят люди с самыми различными вопросами. Пресвятую Деву Марию можно считать покровительницей любого благого дела; действительно, она упоминается как покровительница всего человечества. И, каждый вопрос, который возникает по тому или иному делу, Божья Матерь старается решить. Чаще всего, Она помогает людям, которые хотят избавиться от недуга. Тем, кто хочет завести семью, детей и жить благополучно.

Молитвы Пресвятой Божией Матери возносят в храмах или у себя дома. Считается, если искренне и с добром обращаться к ней, то она обязательно поможет в любом деле. Особенно, если обращаться за помощью для защиты детей от болезней, для благополучных родов, для укрепления семьи.


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православиехристианствомолитва БогородицеБожия матерь
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