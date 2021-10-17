Можно ли 18 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти мученицы Харитины Амисийской?

Харитина Амисийская считается одной из сильных личностей православия, которая отстаивала свою веру до последнего. Она является примером для каждого верующего христианина. Днем ее памяти считается 18 октября. Как и в любой другой православный праздник, в этот день есть ряд действий, которые рекомендуется сделать именно в этот день, а также список того, что нельзя делать.
Что касается традиций, на Руси в этот день всегда занимались домашними делами. Связано это с тем, что именно к этому дню прекращались работы в поле из-за морозов. Убираться в этот день не только разрешено, но и рекомендуется. То же самое касается засолки, закрутки и других заготовок на зиму. День памяти идеально подходит для подготовки к зиме, и это касается не только продуктов. Женщины и девушки садились за прялки, а мужчины и молодые люди делали валенки.
Помимо этого, смена сезона на зимний заключалась и в полной подготовке теплых вещей. В этот день необходимо достать все теплые вещи, постирать и погладить их. Все летние вещи нужно убрать в шкаф, и не доставать до весны, когда наступят теплые времена. Если говорить о посещении кладбища, то стоит сходить к усопшим родственникам и привести в порядок и их могилки.
Нельзя забывать и о запретах в день памяти Харитины Амисийской. Главные запреты связаны с бездельем: нельзя ничего не делать, спать допоздна, лодырничать. Если же вы нарушите это правило, то вас будут ждать большие неприятности. Ни в коем случае не мерзните, потому что в этот день легко простудиться. Запрещено также переедать, потому что перед морозами необходимо очистить свои душу и голову от плохих мыслей, и лучше всего вообще голодать. Помимо этого, удача будет ждать искренних в этот день людей. Если вы похвалите кого-то за проделанную работу, если вы порадуетесь за чужой успех, если вы не будете хвастаться, то вас ждет хороший год.
Напомним, что в нашем материале вы можете подробнее ознакомиться с историей святой Харитины Амисийской.