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Можно ли 18 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти мученицы Харитины Амисийской?

5:00:4310/17/2021
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18 октября в православной церкви отмечается день памяти Харитины Амисийской.

История мученицы Харитины Амисийской очень трагична. Фото: iBilingua
История мученицы Харитины Амисийской очень трагична. Фото: iBilingua

Харитина Амисийская считается одной из сильных личностей православия, которая отстаивала свою веру до последнего. Она является примером для каждого верующего христианина. Днем ее памяти считается 18 октября. Как и в любой другой православный праздник, в этот день есть ряд действий, которые рекомендуется сделать именно в этот день, а также список того, что нельзя делать.

Что касается традиций, на Руси в этот день всегда занимались домашними делами. Связано это с тем, что именно к этому дню прекращались работы в поле из-за морозов. Убираться в этот день не только разрешено, но и рекомендуется. То же самое касается засолки, закрутки и других заготовок на зиму. День памяти идеально подходит для подготовки к зиме, и это касается не только продуктов. Женщины и девушки садились за прялки, а мужчины и молодые люди делали валенки.

Помимо этого, смена сезона на зимний заключалась и в полной подготовке теплых вещей. В этот день необходимо достать все теплые вещи, постирать и погладить их. Все летние вещи нужно убрать в шкаф, и не доставать до весны, когда наступят теплые времена. Если говорить о посещении кладбища, то стоит сходить к усопшим родственникам и привести в порядок и их могилки.

Нельзя забывать и о запретах в день памяти Харитины Амисийской. Главные запреты связаны с бездельем: нельзя ничего не делать, спать допоздна, лодырничать. Если же вы нарушите это правило, то вас будут ждать большие неприятности. Ни в коем случае не мерзните, потому что в этот день легко простудиться. Запрещено также переедать, потому что перед морозами необходимо очистить свои душу и голову от плохих мыслей, и лучше всего вообще голодать. Помимо этого, удача будет ждать искренних в этот день людей. Если вы похвалите кого-то за проделанную работу, если вы порадуетесь за чужой успех, если вы не будете хвастаться, то вас ждет хороший год.

Напомним, что в нашем материале вы можете подробнее ознакомиться с историей святой Харитины Амисийской.

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православная церковьсвятаяХаритина Амисийская
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