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Космический корабль с первым в мире киноэкипажем на борту отстыковался от МКС и приближается к Земле

4:15:5510/17/2021
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К моменту приземления космонавт Олег Новицкий попросил привезти ему березовый сок. Желание Олега будет выполнено — сок, собранный на Алтае, отправлен в Казахстан.

К Земле приближается корабль с МКС. Фото: Flickr

Корабль с первым в мире киноэкипажем на борту скоро приземлится — они уже отстыковались и направляются к Земле.

Трансляция процесса ведется на сайте «Роскосмоса». В 06:41 произведено отключение двигателей на торможение и начат сход с орбиты. Приземление космонавтов, в числе которых актриса и режиссер, ожидается в 07:35 в 148 километрах южнее казахстанского города Жезказган.

На борту МКС проходили съемки художественного фильма «Вызов», актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко создали съемочный процесс в космосе впервые в истории человечества

В съемках фильма также принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.

Известно, что к моменту приземления космонавт Олег Новицкий попросил привезти ему березовый сок. Желание Олега будет выполнено — сок, собранный на Алтае, отправлен в Казахстан. В операции по поиску приземлившихся космонавтов примут участие 12 вертолетов, 3 самолета и еще 20 единиц техники для спасения, в числе которых машины-амфибии «Синяя птица».

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