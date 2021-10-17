На Сахалине сброшенная ветром крыша раздавила людей: Один - погиб, один - в реанимации

В городе Александровск-Сахалинский порыв ветра сбросил крышу со здания. На месте падения конструкции находились люди.
Мужчина погиб на месте от полученных травм, женщину госпитализировали — она находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Трагедия произошла на улице Дзержинского 17 октября. Инцидентом с обрушением кровли занимается прокуратура Сахалинской области.
- Александровск-Сахалинской городской прокуратурой в рамках надзорных мероприятий проводится проверка по информации СМИ об обрушении кровли здания на людей, — говорится в сообщении ведомства в воскресенье.