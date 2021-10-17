Благоприятные дни для заготовки квашеной капусты в ноябре и декабре 2021 года

Лунный календарь стал неотъемлемой частью жизни многих людей. Особенно это касается тех, кто занимается хозяйством, земледелием или огородничеством. От определенного положения и фазы Луны зависит то, вырастет ли у вас то или иное растение из почвы, или вкусной ли получится заготовка на зиму. То же самое касается и актуальной в этом сезоне темы закваски капусты.
Наши предки заметили, что Луна оказывает большое влияние на нашу планету. Если говорить про заготовки продуктов, то нужно обратить внимание на то, что Небесное тело напрямую влияет на почву, влажность и другие факторы. Стоит отметить, что по Лунному календарю закваской капусты можно заниматься в любой месяц года. В какие-то сезонные периоды благоприятных дней больше, в какие-то — меньше. Что касается двух оставшихся в этом году месяцев, то таких дней достаточно.
В ноябре 2021 года лучше всего заниматься закваской с 6 по 11, а также с 14 по 16 числа. Дни между ними — 12 и 13 ноября считаются неблагоприятными для приготовления любых запасов. С учетом того, что в обоих промежутках времени имеются выходные дни, это будет очень удобно для любой хозяйки.
В декабре 2021 года стоит уделить время засолу и закваске капусты в периоды с 5 по 13 и с 16 по 18 декабря. Промежуток между ними выпал на 14 и 15 декабря, когда ни в коем случае не стоит заниматься хозяйством. Так же, как и в ноябре, сразу несколько благоприятных дней выпадут на выходные.
Что касается остальных дней, которые не упоминаются выше, они носят нейтральный характер. Если по каким-либо причинам у вас не получается заниматься капустой в эти даты, то главное — не делать этого в неблагоприятные дни. Составители Лунных календарей обычно указывают лишь дни, не упоминая то, что это стоит делать и в определенное время суток. Лучше всего заниматься этим вечером, когда Луна будет находиться ближе к Земле.
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