Билл Гейтс выдал замуж дочь Дженнифер на вилле за $16 млн, подаренной ей на свадьбу с наездником Найелом Нассаром

Билл Гейтс с бывшей женой проводили свою старшую дочь Дженнифер по проходу перед свадьбой 16 октября. Она выходит замуж за наездника Найела Нассара.
Дженнифер также была сфотографирована позирующей с подружками невесты в свадебном платье в субботу на ее обширной конной ферме площадью 124 акра в северной части штата Нью-Йорк. Как сообщает foxbusiness.com, соучредитель Microsoft приобрел для Дженнифер поместье за 15,82 миллиона долларов в 2018 году, вскоре после того, как она окончила Стэнфордский университет.
На планирование этого роскошного звездного мероприятия потребовались недели. Фотографии, появившиеся ранее на этой неделе, показали, что обширное здание превращается в роскошное место для проведения свадеб со сценой, замысловатыми павильонами, окнами от пола до потолка, паркетными полами и сценой.
Помимо родителей 25-летней Дженнифер - 65-летнего Билла и 57-летней Мелинды Гейтс - среди посетителей были брат Рори, 22 года, и сестра Фиби, 19 лет. Свадьба состоялась всего через несколько месяцев после того, как Билл и Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака. Их развод завершился в начале августа.
Также на церемонии присутствовала мачеха Билла Гейтса, Мими Гарднер Гейтс, 79-летний уважаемый историк искусства. В четверг Билл и Мими были замечены прибывшими в Нью-Йорк на празднование уик-энда, причем Мими попала в заголовки газет из-за того, что надела яркую, похожую на шута кепку. Гарднер Гейтс сопровождала Билла на вертолете в Нью-Йорк после приземления в Ньюарке в частном самолете ее пасынка и сияла под черной шапочкой с топпером в форме цветка.
Гарднер Гейтс, выпускница Стэнфорда, получившая докторскую степень. Кандидат истории искусств в Йельском университете вышла замуж за Билла Гейтса-старшего - адвоката и филантропа, который умер в сентябре прошлого года в возрасте 94 лет - в 1996 году.
По имеющимся данным, свадьба обошлась семье Гейтсов не менее, чем в 2 миллиона долларов.
30-летняя Дженнифер и Найел познакомились на престижной соревновательной трассе и обручились в январе 2020 года. В то время Дженнифер поделилась новостью в Instagram с фотографией их двоих на лыжных каникулах. «Наэль Нассар, вы единственный в своем роде», - написала она.
"Совершенно сбил меня с ног в минувшие выходные, удивив меня в наиболее значимом месте одного из наших многочисленных общих увлечений. Я не могу дождаться, чтобы провести остаток нашей жизни, обучаясь, расту, смеясь и любя вместе. Да, миллион раз, - хмыкнула Дженнифер.
Найел был так же счастлив при мысли о том, чтобы провести вечность с дочерью основателя Microsoft. В своем собственном посте, объявляющем об их помолвке, он написал: «ОНА СКАЗАЛА ДА !! Прямо сейчас я чувствую себя самым удачливым (и самым счастливым) человеком в мире. Дженн, ты - все, что я мог вообразить ... и так Я не могу дождаться, чтобы продолжать расти вместе в этом путешествии, называемом жизнью, и я просто не могу больше представить свое без тебя. Люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить, и спасибо, что заставляешь каждый день чувствовать себя мечта для меня. Вот и навсегда! "
Ферма в Норт-Салеме, штат Нью-Йорк, оказалась подходящим местом для пары всадников. Этим летом Найэль представлял Египет на Олимпийских играх в Токио. Он также выезжает из Evergate Stables, у которого есть две локации, купленные через семейный фонд Гейтсов. Дженнифер, студентка-медик, также является опытным наездником, участвовавшим в турнирах Longines Global Champions Tour и Global Champions League. Она участвовала в шоу в США и Европе.
В пятницу Билл и Мелинда были сфотографированы воссоединяющимися впервые после их развода публично. Билл и Дженнифер также были сфотографированы, разделяя любовные объятия на территории с осенней листвой и зеленью поместья, обеспечивающими живописный фон для этого случая.
На других снимках Билл и Дженнифер наслаждались обществом друг друга и вели приватную беседу на солнечной террасе, потягивая напитки.