Эти 10 продуктов считают полезными для здоровья, но на самом деле они очень вредны

Регулярно рекомендуется придерживаться здоровой и сбалансированной диеты, чтобы поддерживать организм в боевой форме. Однако многие продукты, которые вы считаете полезными для здоровья, на самом деле таковыми не являются. Чтобы помочь нам закрыть глаза на худших виновников, Express.co.uk встретился с Робом Хобсоном, главой отдела питания Healthspan.
Само собой разумеется, что диета - это топливо для тела. Здоровая диета не только поддерживает тело и ум в тонусе, но и защищает от ряда хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца . Однако не всегда однозначно, что именно считать «здоровым». На самом деле многие из якобы здоровых продуктов вовсе не являются. По словам Роба Хобсона, главы отдела питания Healthspan , существует 10 продуктов, которые часто обманывают даже самого взыскательного покупателя, пишет express.co.uk.
Консервированные помидоры.
Г-н Хобсон объясняет: «Эта пища по своей природе полезна и способствует ежедневному потреблению фруктов и овощей, а также является хорошим источником антиоксидантных соединений, таких как ликопин».
Тем не менее, «они содержат намного больше сахара, чем вы могли ожидать - почти 8 г на половину банки, что составляет почти треть рекомендуемой нормы потребления», - предупредил он.
Сухие завтраки с высоким содержанием отрубей.
«Ни для кого не секрет, что хлопья для завтрака могут быть с высоким содержанием сахара, но многие люди не ожидают, что их« здоровые »продукты с высоким содержанием клетчатки попадут в ту же категорию», - отметил г-н Хобсон.
Однако, как он объяснил, эти варианты могут содержать столько же сахара, а некоторые содержат 8 г на порцию 40 г.
«То же самое можно сказать и о горшках из овса быстрого приготовления, особенно с фруктовым вкусом».
Кокосовое масло.
По словам г-на Хобсона, существует много недоразумений по поводу масел, и это масло уже давно популярно в мире велнеса.
«Многие из заявлений о пользе для здоровья, используемых для продвижения этого масла, не имеют достаточно надежных научных доказательств, и это не более здоровый вариант, чем оливковое масло».
Как отметил г-н Хобсон, кокосовое масло имеет очень высокое содержание насыщенных жиров по сравнению с такими маслами, как оливковое, которые богаты мононенасыщенными жирами; те, которые помогают сохранить здоровье вашего сердца.
Смузи.
«Они предлагают две порции из пяти в день, и это здорово, но они по-прежнему содержат много сахара, поэтому вам нужно понимать, что рекомендуемая порция составляет всего 150 мл, а не 500 мл, в которых многие из них поставляются упакованными», - советует г-н Хобсон.
«Вы также должны проверить этикетку, так как многие фруктовые смузи на рынке сделаны из пюре и соков, а не из цельных фруктов».
Готовить в соусах.
Г-н Хобсон сказал: «На рынке есть множество полезных для здоровья вариантов, которые помогут людям быстро приготовить еду, но даже если вы выберете тот, который кажется здоровым, вам все равно следует проверить этикетку».
Он продолжил: Многие из этих соусов содержат большое количество сахара и соли. Кроме того, стоит учесть, что часто мы склонны есть больше, чем рекомендуемый размер порции этих продуктов, что означает больше соли и сахара за один присест ».
Йогурт с кокосовым молоком.
Как отметил г-н Хобсон, оно, как и кокосовое масло, стало основным продуктом питания, тем более, что многие люди также переходят на растительную диету.
«Йогурт с кокосовым молоком, как правило, продается как полезный для здоровья вариант, но порция в 150 г содержит почти 300 калорий, и их можно легко увеличить до 500, если добавить немного мюсли и фруктов. Этот вариант йогурта также отличается высоким содержанием насыщенных жиров - 24 г на Порция 150 г ".
Медовый.
По словам г-на Хобсона, люди часто думают, что этот натуральный продукт полезнее, чем сахар, но на самом деле все подсластители содержат сахар.
Не все так плохо. Как отметил г-н Хобсон, мед бывает разных сортов, и это очень натуральный продукт, но вам все равно нужно следить за тем, сколько его вы решите использовать.
Попкорн.
«Это классическая здоровая закуска среди тех, кто пытается следить за своим весом, но вы должны прочитать этикетку, иначе вас могут ждать неприятные сюрпризы», - предупредил г-н Хобсон.
Как он отметил, совершенно очевидно, что сладкие сорта не будут самым полезным вариантом, но даже те, которые кажутся естественными, могут содержать до 500 калорий в пакете и 3 г соли, поэтому определенно не «бесплатная» еда, как некоторые люди делают. это должно быть.
Веганские заменители мяса.
По словам Хобсона, термин «веган» стал ассоциироваться со всем, что связано со здоровьем, но это не заявление о здоровье, это разновидность диеты.
Более того, «рост веганства привел к притоку нездоровой пищи, полуфабрикатов и заменителей мяса, которые включают все, от бекона и гамбургеров до куриных наггетсов».
Г-н Хобсон добавил: «В этих продуктах нет ничего особенно полезного, кроме того, что они не содержат мяса, они часто по-прежнему содержат много калорий, соли и насыщенных жиров».
Протеиновые батончики.
Термин «с высоким содержанием белка» привлекает многих людей, интересующихся своим здоровьем, поскольку они связывают белок с хорошим здоровьем.
Г-н Хобсон сразу же лопнул этот пузырь: «Хотя эти батончики могут быть с высоким содержанием белка, они часто содержат сахар. Некоторые из них сделаны с подсластителями, но часто используемые (полиолы, такие как мальтитол), могут иметь слабительный эффект, если их съесть в избытке. . "