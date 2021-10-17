Сильная магнитная буря с 20 по 31 октября 2021 года: рекомендации метеочувствительным

Чуть больше недели будет длиться последняя магнитная буря в этом месяце: с 20 по 31 октября. В этом месяце были особенно сильные геоудары, но всем метеопатам придется приготовиться к еще одной сильной магнитной буре. Если вы особенно метеочувствительны, то вам предстоит сделать целый ряд действий, которые облегчат вам жизнь в этот период.
Не стоит забывать о том, что во время магнитных бурь сильно ухудшается настроение, особенно заметен упадок сил, а также обостряются все симптомы хронических диагнозов. В основном, все страдают от головных болей, из-за чего резко ухудшается работоспособность. Для того, чтобы избежать лишних проблем на работе или в отношениях с любимым человеком или друзьями, вам стоит перенести все важные встречи на другие даты. Если вам не хочется, чтобы ваши окружающие наблюдали за тем, как ухудшается ваше настроение, то сделайте все заранее за оставшиеся три дня. Постарайтесь перенести и все самые важные встречи, переговоры, связанные с финансами. Ваше внимание будет рассеяно, поэтому для того, чтобы вдруг не упустить важную деталь, лучше заключите договоры в начале ноября.
Лучше всего провести эти полторы недели в полной тишине, сидя дома. Если есть желание, то можете пригласить к себе круг самых близких вам людей, но следите за тем, чтобы ваши посиделки не затянулись допоздна. На подобных мероприятиях стоит ограничить себя от употребления вредной пищи, а также алкогольных напитков, которые могут ухудшить состояние вашего здоровья.
Проводите больше времени на свежем воздухе, а также чаще проветривайте свое помещение, для того, чтобы ваш головной мозг всегда насыщался кислородом. Пейте больше жидкостей, причем не только воду, но и горячий чай. Помимо этого, постарайтесь перейти на правильное питание.
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