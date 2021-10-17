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10 авиарейсов в Новосибирск задержали из-за тумана. Красноярск тоже погрузился в смог

5:58:3410/17/2021
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На несколько часов задержали самолеты, которые должны приземлиться в аэропорту Толмачево, из российских городов и из-за границы.

аэропорт
Прилет десяти авиарейсов задерживается из-за тумана в Новосибирске. Фото: Википедия

Из-за сильного тумана в Новосибирске 17 октября аэропорт Толмачево на принимал несколько самолетов из разных городов РФ и стран.

Судя по онлайн-табло аэропорта, задерживаются рейсы:

ЮТ 9739 Сургут - Новосибирск,

СУ 1306 Москва - Новосибирск,

S7 5216 Братск - Новосибирск,

S7 5312 Абакан - Новосибирск,

S7 5304 Норильск - Новосибирск,

S7 5230 Иркутск - Новосибирск,

EO 1890 Анталья - Новосибирск,

U6 7126 Шарджа - Новосибирск,

ЮТ 138 Красноярск - Новосибирск,

ЮТ 138 Иркутск - Красноярск - Новосибирск.

Сложная остановка складывается и в Красноярске. Оттуда пассажиры не могут вылететь в Северо-Енисейск, Иркутск, Норильск, Сочи и Новосибирск. Авиарейсы задержали на несколько часов.

"Есть задержка на срок до трех часов в связи с туманом. Транспортная прокуратура контролирует ситуацию, следит за соблюдением прав пассажиров", - цитирует ТАСС представителя надзорного ведомства.

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