10 авиарейсов в Новосибирск задержали из-за тумана. Красноярск тоже погрузился в смог

Из-за сильного тумана в Новосибирске 17 октября аэропорт Толмачево на принимал несколько самолетов из разных городов РФ и стран.
Судя по онлайн-табло аэропорта, задерживаются рейсы:
ЮТ 9739 Сургут - Новосибирск,
СУ 1306 Москва - Новосибирск,
S7 5216 Братск - Новосибирск,
S7 5312 Абакан - Новосибирск,
S7 5304 Норильск - Новосибирск,
S7 5230 Иркутск - Новосибирск,
EO 1890 Анталья - Новосибирск,
U6 7126 Шарджа - Новосибирск,
ЮТ 138 Красноярск - Новосибирск,
ЮТ 138 Иркутск - Красноярск - Новосибирск.
Сложная остановка складывается и в Красноярске. Оттуда пассажиры не могут вылететь в Северо-Енисейск, Иркутск, Норильск, Сочи и Новосибирск. Авиарейсы задержали на несколько часов.
"Есть задержка на срок до трех часов в связи с туманом. Транспортная прокуратура контролирует ситуацию, следит за соблюдением прав пассажиров", - цитирует ТАСС представителя надзорного ведомства.