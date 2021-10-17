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В Екатеринбурге после гибели 18 человек от отравления суррогатным алкоголем задержали двух торговцев

7:07:3910/17/2021
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Двое мужчин продавали в розлив водку с метанолом в смертельных дозах. Изъяты 13 канистр паленого алкоголя, приготовленного для продажи.

Задержанные в Екатеринбурге продавали водку, от которой умерло 18 человек. Фото: МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге задержали двух организаторов торговли суррогатным алкоголем. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области.

- В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудниками УЭБиПК областного полицейского главка и оперативниками УМВД России по г. Екатеринбургу были установлены и задержаны двое подозреваемых в изготовлении и сбыте алкогольного суррогата. Это местные жители 1978 и 1967 года рождения, — сообщает «МВД Медиа».

В ведомстве сообщили, что ведется проверка возможных точек сбыта суррогатного алкоголя, также выясняется точное число пострадавших от действий «предпринимателей».

По данным Следственного комитета, за последние несколько дней в столице Урала 18 человек скончались в результате отравления метиловым спиртом, который на розлив продавали на одном из рынков города.

-По версии следствия, в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек, - сообщили в субботу в СКР.

Один из подозреваемых уже привлекался за нарушение законодательства - он уже давно торговал алкогольной продукцией. За последний год он заплатил пять штрафов, в том числе буквально недавно за незаконную предпринимательскую деятельность.

Точка, на которой производилась реализация алкоголя находилась на Ботаническом рынке. В процессе расследования у подозреваемых изъяты 13 канистр по 10 литров, в которых были разлиты суррогатные алкогольные напитки, подготовленные для продажи.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в Оренбургской области насмерть отравились паленой водкой свыше 30 человек.

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суррогатторговля водкойсмерть пострадавших
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