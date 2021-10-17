В Екатеринбурге после гибели 18 человек от отравления суррогатным алкоголем задержали двух торговцев

В Екатеринбурге задержали двух организаторов торговли суррогатным алкоголем. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области.
- В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудниками УЭБиПК областного полицейского главка и оперативниками УМВД России по г. Екатеринбургу были установлены и задержаны двое подозреваемых в изготовлении и сбыте алкогольного суррогата. Это местные жители 1978 и 1967 года рождения, — сообщает «МВД Медиа».
В ведомстве сообщили, что ведется проверка возможных точек сбыта суррогатного алкоголя, также выясняется точное число пострадавших от действий «предпринимателей».
По данным Следственного комитета, за последние несколько дней в столице Урала 18 человек скончались в результате отравления метиловым спиртом, который на розлив продавали на одном из рынков города.
-По версии следствия, в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек, - сообщили в субботу в СКР.
Один из подозреваемых уже привлекался за нарушение законодательства - он уже давно торговал алкогольной продукцией. За последний год он заплатил пять штрафов, в том числе буквально недавно за незаконную предпринимательскую деятельность.
Точка, на которой производилась реализация алкоголя находилась на Ботаническом рынке. В процессе расследования у подозреваемых изъяты 13 канистр по 10 литров, в которых были разлиты суррогатные алкогольные напитки, подготовленные для продажи.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в Оренбургской области насмерть отравились паленой водкой свыше 30 человек.