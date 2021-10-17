Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
17.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирской области около 2700 человек с коронавирусом попали в "красные зоны" на 17 октября

7:29:3410/17/2021
0

В регионе от ковида погибли восемь человек старше 64 лет. За сутки на воскресенье выявили 250 новых зараженных.

В новосибирской области продолжается рост заражений. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Коронавирус подозревают у 913 жителей Бердска, 187 горожан болеют ковидом на 17 октября

Коронавирус подозревают у 913 жителей Бердска, 187 горожан болеют ковидом на 17 октябряУченые создали неинфекционный коронавирус: с помощью репликонов ищут методы лечения ковидаЕщё 67 новости

В Новосибирской области опубликованы новые данные по ситуации в регионе на 17 октября.

Коронавирусом заразились 250 жителей, теперь число заболевших  66 797, среди которых 6 047 - дети. Известно, что полностью вылечились 39 пациентов за последние сутки и 52 211 за всю историю наблюдений за коронавирусной инфекцией.

Летальный исход наступил у восьми пациентов пяти мужчин 64, 68, 83, 84 и 84 лет и трех женщин 73, 82 и 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 193 человека.

В настоящее время в "красных зонах" продолжают находиться  2698 пациентов, в том числе 59 детей с диагнозом коронавирус или подозрением на него. В реанимационных отделениях продолжают лечить 278 человек, из которых 49 находятся на ИВЛ.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске за минувшие сутки выявили 8 новых случаев ковида, всего с начала пандемии зарегистрирован 2621 заболевший бердчанин.

В Новосибирской области проведено 2 627 832 тестов  на коронавирус. К медикам обратились 3 687 человек за последние сутки с признаками ОРВИ.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
статистикарегионкоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы ходите в больницу по причине других болезней?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Екатеринбурге после гибели 18 человек от отравления суррогатным алкоголем задержали двух торговцев
7:07:39 10/17/2021
В Екатеринбурге после гибели 18 человек от отравления суррогатным алкоголем задержали двух торговцев
Благоприятные дни для заготовки квашеной капусты в ноябре и декабре 2021 года
7:00:56 10/17/2021
Благоприятные дни для заготовки квашеной капусты в ноябре и декабре 2021 года
БердскКоронавирус подозревают у 913 жителей Бердска, 187 горожан болеют ковидом на 17 октября
6:47:07 10/17/2021
Коронавирус подозревают у 913 жителей Бердска, 187 горожан болеют ковидом на 17 октября
Необычайно нежные и красивые открытки для россиянок в День женского счастья
6:38:22 10/17/2021
Необычайно нежные и красивые открытки для россиянок в День женского счастья
Актриса Пересильд грустит по космосу: Киноэкипаж после возвращения на Землю закроют в Звездном городке на реабилитацию
6:14:01 10/17/2021
Актриса Пересильд грустит по космосу: Киноэкипаж после возвращения на Землю закроют в Звездном городке на реабилитацию
10 авиарейсов в Новосибирск задержали из-за тумана. Красноярск тоже погрузился в смог
5:58:34 10/17/2021
10 авиарейсов в Новосибирск задержали из-за тумана. Красноярск тоже погрузился в смог
На Сахалине сброшенная ветром крыша раздавила людей: Один - погиб, один - в реанимации
5:46:03 10/17/2021
На Сахалине сброшенная ветром крыша раздавила людей: Один - погиб, один - в реанимации
В Новосибирске в ДТП с каршеринговым VW Polo погибла пассажирка при столкновении с деревом: 20-летний водитель выжил
5:31:03 10/17/2021
В Новосибирске в ДТП с каршеринговым VW Polo погибла пассажирка при столкновении с деревом: 20-летний водитель выжил
В Новосибирске дети курили вейпы на Вечном огне и бросали в чашу мусор
5:07:06 10/17/2021
В Новосибирске дети курили вейпы на Вечном огне и бросали в чашу мусор
Можно ли 18 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти мученицы Харитины Амисийской?
5:00:43 10/17/2021
Можно ли 18 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти мученицы Харитины Амисийской?