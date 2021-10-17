В Новосибирской области около 2700 человек с коронавирусом попали в "красные зоны" на 17 октября

В Новосибирской области опубликованы новые данные по ситуации в регионе на 17 октября.
Коронавирусом заразились 250 жителей, теперь число заболевших 66 797, среди которых 6 047 - дети. Известно, что полностью вылечились 39 пациентов за последние сутки и 52 211 за всю историю наблюдений за коронавирусной инфекцией.
Летальный исход наступил у восьми пациентов пяти мужчин 64, 68, 83, 84 и 84 лет и трех женщин 73, 82 и 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 193 человека.
В настоящее время в "красных зонах" продолжают находиться 2698 пациентов, в том числе 59 детей с диагнозом коронавирус или подозрением на него. В реанимационных отделениях продолжают лечить 278 человек, из которых 49 находятся на ИВЛ.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске за минувшие сутки выявили 8 новых случаев ковида, всего с начала пандемии зарегистрирован 2621 заболевший бердчанин.
В Новосибирской области проведено 2 627 832 тестов на коронавирус. К медикам обратились 3 687 человек за последние сутки с признаками ОРВИ.