Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
17.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Коронавирус подозревают у 913 жителей Бердска, 187 горожан болеют ковидом на 17 октября

6:47:0710/17/2021
0

За последние сутки зарегистрировано 8 новых случаев коронавируса. Таким образом общее заболевших бердчан с начала пандемии достигло 2621.

Особо тяжелых больных с ковидом госпитализируют на "скорой" в ЦГБ Бердска. Фото: Минздрава Новосибирской области

Стали известны последние цифры статистики по коронавирусу в Бердске.

Как сообщил "Курьер.Среда" в воскресенье городской оперативный штаб, за последние сутки зарегистрировано 8 новых случаев коронавируса. Таким образом общее заболевших бердчан с начала пандемии достигло 2621.

В субботу информации от оперштаба об обстановке с коронавиусной инфекцией не поступало, но можно посчитать, что накануне за сутки выявили 7 новых заразившихся.

На 17 октября в  Бердске под медицинским наблюдением находятся 913 жителей. Выздоровевшими от COVID-19 за все время пандемии на сегодняшний день считаются 2434 человека. Можно предположить, что сейчас болеют коронавирусом 187 бердчан.

За минувшие сутки медики взяли еще 2020 тестов для определения ковид-статуса бердчан. Напомним, что Роспотребнадзор приказал сократить проверку анализов до 24 часов.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Необычайно нежные и красивые открытки для россиянок в День женского счастья
6:38:22 10/17/2021
Необычайно нежные и красивые открытки для россиянок в День женского счастья
Актриса Пересильд грустит по космосу: Киноэкипаж после возвращения на Землю закроют в Звездном городке на реабилитацию
6:14:01 10/17/2021
Актриса Пересильд грустит по космосу: Киноэкипаж после возвращения на Землю закроют в Звездном городке на реабилитацию
10 авиарейсов в Новосибирск задержали из-за тумана. Красноярск тоже погрузился в смог
5:58:34 10/17/2021
10 авиарейсов в Новосибирск задержали из-за тумана. Красноярск тоже погрузился в смог
На Сахалине сброшенная ветром крыша раздавила людей: Один - погиб, один - в реанимации
5:46:03 10/17/2021
На Сахалине сброшенная ветром крыша раздавила людей: Один - погиб, один - в реанимации
В Новосибирске в ДТП с каршеринговым VW Polo погибла пассажирка при столкновении с деревом: 20-летний водитель выжил
5:31:03 10/17/2021
В Новосибирске в ДТП с каршеринговым VW Polo погибла пассажирка при столкновении с деревом: 20-летний водитель выжил
В Новосибирске дети курили вейпы на Вечном огне и бросали в чашу мусор
5:07:06 10/17/2021
В Новосибирске дети курили вейпы на Вечном огне и бросали в чашу мусор
Можно ли 18 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти мученицы Харитины Амисийской?
5:00:43 10/17/2021
Можно ли 18 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти мученицы Харитины Амисийской?
Первый в мире киноэкипаж на «Союз МС-18» благополучно приземлился в Казахстане
4:50:13 10/17/2021
Первый в мире киноэкипаж на «Союз МС-18» благополучно приземлился в Казахстане
Лучшие магические ритуалы на Полнолуние в любом месяце
4:30:31 10/17/2021
Лучшие магические ритуалы на Полнолуние в любом месяце
Космический корабль с первым в мире киноэкипажем на борту отстыковался от МКС и приближается к Земле
4:15:55 10/17/2021
Космический корабль с первым в мире киноэкипажем на борту отстыковался от МКС и приближается к Земле