Коронавирус подозревают у 913 жителей Бердска, 187 горожан болеют ковидом на 17 октября

Стали известны последние цифры статистики по коронавирусу в Бердске.
Как сообщил "Курьер.Среда" в воскресенье городской оперативный штаб, за последние сутки зарегистрировано 8 новых случаев коронавируса. Таким образом общее заболевших бердчан с начала пандемии достигло 2621.
В субботу информации от оперштаба об обстановке с коронавиусной инфекцией не поступало, но можно посчитать, что накануне за сутки выявили 7 новых заразившихся.
На 17 октября в Бердске под медицинским наблюдением находятся 913 жителей. Выздоровевшими от COVID-19 за все время пандемии на сегодняшний день считаются 2434 человека. Можно предположить, что сейчас болеют коронавирусом 187 бердчан.
За минувшие сутки медики взяли еще 2020 тестов для определения ковид-статуса бердчан. Напомним, что Роспотребнадзор приказал сократить проверку анализов до 24 часов.