Число жертв рухнувшей в ураган крыши на Сахалине выросло: Скончалась в больнице пострадавшая во время операции

В Сахалинской области пострадавшая от падения крыши во время урагана умерла в больнице в тот момент, когда ее оперировали. Об этом стало известно из сообщения Валерия Лимаренко, возглавляющего Сахалинскую область.
- Только что министр здравоохранения Владимир Кузнецов сообщил мне, что врачам не удалось спасти второго пострадавшего от падения обломков кровли в Александровске-Сахалинском. Женщина умерла на операционном столе. Соболезную близким и родным, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Лимаренко отметил, что региональные власти окажут помощь родственникам погибших как финансовую, так и другую, которая потребуется.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в Александровске-Сахалинском порывом ветра во время урагана была снесена крыша с жилого дома.
Упавшая на землю конструкция накрыла двух человек. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали, но спасти ее не удалось.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" в отношении управляющей компании, которая ремонтировала кровлю. Прокуратура Сахалинской области тоже начала проверку по факту гибели людей из-за слетевшей крыши.