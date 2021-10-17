В Бердске спорную землю на побережье, купленную в частную собственность бизнесменом, «оккупировали» отдыхающие

Пока прокуратура судится с владельцем земли на берегу Бердского залива, местные жители активно используют участок, находящийся в частной собственности, по своему усмотрению. В пятницу вечером и в выходные на территории побережья между яхт-клубом «АкваЛэнд» и мостом через Бердь яблоку негде упасть. Люди приезжают на автомобилях, рыбачат с берега и с воды на резиновых лодках. А летом здесь ставили платки и купались. Отдыхающие вряд ли подозревают, что «топчутся» на частной земле.
Как сообщал «Курьер.Среда», участок на побережье площадью 2500 кв. метров в 2020 году купил предприниматель Анатолий Юрченко. Но в сентябре 2021-го природоохранная прокуратура решила, что часть берега и акватории Обского моря бизнесмен незаконно захватил и обратилась с иском в Бердский городской суд. Первое заседание по рассмотрению искового заявления назначено на 2 ноября.
Между тем, сам Юрченко считает себя добросовестным приобретателем, поскольку в ходе оформления земли в Росеестре проблем не возникло. Ему выдали свидетельство о праве собственности на два участка, где сказано об отсутствии обременений и даже о возможности построить на берегу пирс. Стоит напомнить, что до Юрченко землей владело более 9 лет ООО «Лодочная станция Бердь». Впрочем, и тогда прокуратура пыталась оспорить передачу части побережья в личное пользование.
По соседству с участками Юрченко в 2012 году яхт-клуб «Аквалэнд» на своей территории побережья площадью 0,5 га построил домиками для отдыха. Учредителем ООО «Аквалэнд» является Андрей Мороцкий. Управляющий Юрий Грязин рассказывал «Курьер.Среда», что решение о строительстве кемпинговой зоны на берегу Бердского залива появилось еще в начале 2000-х. В 2010 году компания выкупила участок у города. Соседний, владельцем которого стал Анатолий Юрченко, оставался у муниципалитета.
В управлении земельных отношений мэрии Бердска заявляли, что домики находятся в водоохранной зоне Новосибирского водохранилища. По закону строительство здесь допускается, но собственник должен обеспечивать охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения. У природоохранной прокуратуры нет претензий к «АкваЛэнду».
Позже стало известно, что «АкваЛэнд» в Бердске законно владеет частью Обского моря и земли на берегу. Так отвечал на запрос «Курьер.Среда» зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин в 2012 году. По его словам, землю компания купила 27 декабря 2006 года. А понятие «береговая полоса» введено в Водный кодекс с 1 января 2007-го. Кроме того, нет ограничения свободного доступа людей к воде. Поэтому и кемпинг появился на берегу Бердского залива законно, заявил Турбин.
Споры были как раз по соседнему участку, который в 2011 году приобрело у муниципалитета ООО «Лодочная станция Бердь». И, судя по всему, точку в деле пока ставить рано.