В Новосибирске СК объявил в розыск куривших вейпы и мусорящих на Вечном огне подростков, попавших на видео

В Новосибирске после сообщения СМИ о веселье подростков на монументе Славы СКР организовал доследственную проверку.
-В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация, содержащая видеоролик с неправомерными действиями трех подростков на мемориале, где расположена чаша с Вечным огнем. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска... организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета 17 октября.
Следователь сейчас устанавливает участников происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.
Как сообщал "Курьер.Среда", дети курили вейпы на Вечном огне, бросали в чашу мусор и лежали на ней. Прохожие пытались воздействовать на подростков словами, но те не обращали внимания на замечания. Полиция первой начала проверку по факту инцидента. Правоохранители устанавливают личности детей. По информации главка МВД по Новосибирской области, решается вопрос о привлечении их законных представителей к административной ответственности.