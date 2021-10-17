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Шокирующую версию загадочной гибели в отеле Албании российских туристов выдвинула полиция

10:14:4810/17/2021
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Выяснилось, что российские туристы ничего не ели после возвращения из северомакедонского города Охрид, сказано в результатах  экспертизы. В сауне не нашли ничего, что указывало бы на удушение.

Албанская полиция продолжает расследование загадочной гибели российских туристов. Reuters © Arben Celi

В Албании продолжают расследовать гибель четырех россиян в сауне отеля. Как стало известно из сообщения телеканала ABC News Albania, туристы ничего не употребляли перед смертью (они только вернулись из Северной Македонии).

Также правоохранители не могли обнаружить предметов, указывающих на возможную смерть от асфиксии. Сотрудники полиции полагают, что смерть произошла не случайно, но выводы делать не торопятся — ждут результатов вскрытия тел. По одной из версий, могло произойти убийство.

Выяснилось, что российские туристы ничего не ели после возвращения из северомакедонского города Охрид, сказано в результатах  экспертизы.

В субботу утром 16 октября появилась информация о гибели четырех россиян в отеле Албании, сообщал "Курьер.Среда". Погибшие - 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков, 37-летний Никита Белоусов и 31-летняя Екатерина Буренкова. Один из них лежал в шезлонге, другие два – на скамейке, а четвертый – на краю бассейна, свесив в него ноги.

После отпуска в Албании молодые люди должны были пожениться. Сотрудник отеля обнаружил тела туристов через час после того, как они заселились.

Родственники погибших утверждают, что они не употребляли алкоголь и наркотики. Пока смерть российских туристов остается загадкой. Албанские правоохранительные органы продолжают расследование таинственного происшествия и находятся в тесном контакте с российским посольством.

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россиянесмерть в сауневероятность убийства
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