Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира в «особых случаях». Такими он назвал Горбачева и Обаму

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил принять закон, по которому можно бы было отзывать Нобелевскую премию мира. Как пояснил парламентарий, принятие решения по вручению данной награды не зависит от знаний в науках или достижений в них. По его мнению, в настоящее время премия мира себя дискредитировала потому, что решения принимаются сомнительные.
Володин считает, что, когда лауреата уличают в нарушении свобод и прав человека, то он должен вернуть премию. Своими размышлениями спикер ГД поделился в Telegram-канале.
- Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук — вопросов нет. Понятно, за что их вручают <...> С премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки, — написал Володин.
Для примера он привел правление Михаила Горбачева, который также является лауреатом Нобелевской премии мира, но от его действий произошел распад СССР, народы перестали общаться друг с другом, что привело к «крупнейшей геополитической катастрофе».
Также Володин отметил Барака Обаму, получившего премию в самом начале президентского срока до того, как он мог что-то сделать. Политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которую в 2018 году обвинили в геноциде мусульманской народности рохинджа также недостойна получения премии, полагает председатель нижней палаты парламент.
Раскритиковал он Нобелевский комитет после вручения премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову в октябре 2021 года, хотя порадовался за российского журналиста.