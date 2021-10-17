«Плевок в лицо»: в Павлове пожаловались на скульптуру «уродцев» у местного ЗАГСа

Пользователи соцсети ВКонтакте раскритиковали скульптуру молодоженов в Нижегородской области. Ее установили у ЗАГСа в городе Павлове. Местные жители раскритиковали изваяние, назвав жениха с невесто "уродцами". Их возмущает тот факт, что такой "плевок в лицо" появился в городе художников.
-Диву даюсь, и это у нас, в городе художников и мастеров, — подписал автор опубликованных в паблике фотографий.
"Это просто ужас какой-то! Железный Дровосек и страшилище", "В городе мастеров кузнечного дела это уродство, как плевок в лицо жителям! Это не по эскизам делали, это где-то купили по дешевке. И чем дальше, тем хуже", — высказали пользователи негативное отношение к скульптуре.
Кто-то сообщил, что "уродцы" уже несколько месяцев пугают людей, а власть молчит:
-Я давно по ним вопрос поднимал и в администрацию направлял. Но чувства прекрасного нашим чиновникам явно не хватает. По-моему, они даже воронежскую Аленку переплюнули.
Жители Нововоронежа Воронежской области ранее настолько ополчились на памятник "Аленке" за страшное лицо и странные размеры, что добились его ликвидации. Скульптуру продали на аукционе за 2,6 млн рублей.