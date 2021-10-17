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«Плевок в лицо»: в Павлове пожаловались на скульптуру «уродцев» у местного ЗАГСа

11:59:3810/17/2021
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Местные жители считают, что их "молодожены" переплюнули знаменитую нововоронежскую "Аленку" и требуют от власти убрать "позорище".

Жители пожаловались на скульптуру «уродцев». Фото: Страница «Подслушано в Павлове» во «Вконтакте»

Пользователи соцсети ВКонтакте раскритиковали скульптуру молодоженов в Нижегородской области. Ее установили у ЗАГСа в городе Павлове. Местные жители раскритиковали изваяние, назвав жениха с невесто "уродцами". Их возмущает тот факт, что такой "плевок в лицо" появился в городе художников.

-Диву даюсь, и это у нас, в городе художников и мастеров, — подписал автор опубликованных в паблике фотографий.

"Это просто ужас какой-то! Железный Дровосек и страшилище", "В городе мастеров кузнечного дела это уродство, как плевок в лицо жителям! Это не по эскизам делали, это где-то купили по дешевке. И чем дальше, тем хуже", — высказали пользователи негативное отношение к скульптуре.

Кто-то сообщил, что "уродцы" уже несколько месяцев пугают людей, а власть молчит:

-Я давно по ним вопрос поднимал и в администрацию направлял. Но чувства прекрасного нашим чиновникам явно не хватает. По-моему, они даже воронежскую Аленку переплюнули.

Жители Нововоронежа Воронежской области ранее настолько ополчились на памятник "Аленке" за страшное лицо и странные размеры, что добились его ликвидации. Скульптуру продали на аукционе за 2,6 млн рублей.

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