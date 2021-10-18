Поздравления для сладкоежек во Всемирный день конфет

Конфеты являются любимым лакомством, как взрослых, так и детей. Их приятно пить с чаем, да и есть просто так. Также всегда приятно подарить конфетку другу или маленькому ребенку. Среди взрослых существует огромное количество сладкоежек. Любителей конфет становится больше с каждым годом. Именно поэтому был придуман праздник – день конфет, который отмечают 18 октября.
Сладостей вам в душу, и конфет вам в рот!
Праздник замечательный в гости к нам идет!
День конфет! Друзья, да это просто чудо!
Мы вам желаем россыпь конфетных изумрудов!
Чтоб ваша жизнь сладкой на вкус была!
Чтоб конфеты не убывали с вашего стола!
Желаем вам сегодня конфетный звездопад!
Такому празднику каждый будет рад!
***
«Чупа-чупс» на палочке, или «Бурундучок»,
«Коровка», «Снежок», «Мелодия», «Рачок»,
Для вас сегодня в россыпь и поштучно,
День конфет на дворе потому что!
Ешьте, сосите, грызите, и угощайтесь,
Если немного поправитесь, вы не смущайтесь,
Во рту у вас сегодня сладко быть должно,
А на душе – приятно, светло, и хорошо!
***
Если вдруг у вас плохое настроение,
Если вдруг у вас грустно на душе,
В магазин конфет идите без сомнения,
Сладкий рай заждался вас уже!
День конфет! А это значит,
Что сегодня никто не грустит, и не плачет,
Конфетами сегодня печаль мы заедаем,
И неприятностей вокруг себя не замечаем!
Сегодня в магазин идем уверенно и смело,
Не раздумывая, покупаем килограмм «Рафаэлло»,
Еще, полкило берем, «Птичьего молока»,
И хватит! Но это только пока!
Как закончатся запасы, снова в магазин идем,
И опять, в конфетный отдел заглянём,
«Барбарис» с «Ириской» берем на этот раз,
И начинаем есть их здесь и сейчас!
***
Сладкая пора! На конфеты налетай!
Кушай сам, подруг, друзей угощай!
Батончики с начинкой, карамельки и «ириски»!
Драже, желейные, шоколад и «кис-киски»!
«Коровка», «Белочка», «Рачки», и «Птичье молоко»!
Ешьте, чувствуйте себя счастливо и легко!
Пусть ваша жизнь будет – сплошная сладость!
Пусть каждая конфета приносит вам радость!
***
С Днем конфет вас поздравляем!
Вместе с вами этот праздник отмечаем!
Прекрасный повод для того, чтоб угоститься,
И, конечно, вместе всем от души повеселиться!
И не нужно себе конфеты запрещать,
Жизнь у на одна, хотим вам сказать,
И тратить её на диеты не стоит совсем,
Съел конфетку, и – в жизни нет проблем!
Источник: pozdravik.ru