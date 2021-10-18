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С Днем памяти войсковой казачьей славы: каждому герою-ветерану и служивому 18 октября

11:32:0810/17/2021
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Слава казакам! Честь им и хвала! Пусть процветаю казачьи дела! Большое спасибо хотим им сказать!

18 октября - День памяти войсковой казачьей славы. Фото: voenpro.ru
18 октября - День памяти войсковой казачьей славы. Фото: voenpro.ru

День памяти войсковой казачьей славы отмечается 18 октября. Праздник был установлен в 2000 году в соответствии с решением правления казачьего объединения. Праздник ведет свои истоки с 1920 года, когда отмечали его казаки в память о погибших воинах. В 1813 году Николай I установил праздник для гвардейского полка казаков и Черноморской гвардейской сотни. Кроме того казаки получили трубы из серебра и Георгиевский штандарт. Казаки играли важную роль в государственной организации. Они стали героями знаменитых романов, их возносили в песнях и рассказах. В 1817 году было организовано казачье войско в Астрахани, которое состояло из 2-х отделов. Какого числа отмечаем День казачьей славы - 18 октября.

18 октября - День памяти войсковой казачьей славы. Фото: voenpro.ru
18 октября - День памяти войсковой казачьей славы. Фото: voenpro.ru

С Днем памяти войсковой казачьей славы!
Казак – сила нашей державы!
Казак – воля наших степей!
По поводу такому рюмашечку налей!
За казачьих дедов и сыновей пьем до дна!
За их здоровье не жалеем вина!
Пусть слава казачья сияет на весь мир!
И чтоб казак всегда свою Родину любил!

***

Слава казакам! Честь им и хвала!
Пусть процветаю казачьи дела!
Большое спасибо хотим им сказать!
За то, что готовы за Родину свою жизнь отдать!
За то, что никогда не предадут!
За то, что за победой сквозь огонь пройдут!
Нет страха в них, и нет ни капли зла!
Пусть вечно процветают казачьи дела!

18 октября - День памяти войсковой казачьей славы. Фото: voenpro.ru
18 октября - День памяти войсковой казачьей славы. Фото: voenpro.ru

Терпит казак, когда больно,
Но в душе всегда он вольный,
Не сломить его стальную волю,
Казак с рассветом – на коне, по полю!
Со свежим ветром – казачья песня звучит!
У казака душа никогда не болит!
Вам отступать и унывать вовсе не с руки!
С Днем памяти казачьей славы, казаки!

***

Казачья храбрость, это не слова!
Отчаянностью славится казак!
И в этот раз история права,
Казачья слава это не пустяк,
И если, враг, ты встретил казака
С решимостью и шашкой наголо.
Беги, несчастный, если жив пока...
Удастся убежать, знать, повезло...

Источник: pozdravkin.com

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