С днем женского счастья: самые счастливые картинки и волшебные слова для отправки подруге 18 октября

Казалось бы, всем понятно, что же означает женское счастье – это любимый муж, заботливый, сильный, любящий, это крепкие, послушные, хорошие детки, это здоровые и радостные родители. Чтобы дом был полон достатка, семья была крепкой и все было хорошо. Но не все так просто, ведь каждый человек – это уникальная душа, со своими желаниями и потребностями, со своим восприятием мира.
Средь вереницы будних дней,
Что мчатся словно на лету,
Ты все же замечать умей
Сей жизни Прелесть,
Красоту.
Среди унылых, скучных дел,
Что полонят мечты и страсти,
Не забывай, что твой удел -
Дать людям МИР, ДОБРО,
ЛЮБОВЬ и СЧАСТЬЕ!
***
Легко, спокойно, не спеша,
Оставив все свои заботы.
И как обычно хороша,
Она счастливой шла с работы.
Хотелось ей быстрей домой,
Туда где ожидало счастье.
Где в комнате, такой родной,
Ей будут целовать запястья.
Мужчины ей смотрели вслед,
И молча улыбались диве.
И не могли понять секрет,
Как можно быть такой красивой.
Ответ известен ей одной, Ведь потому неповторима, Что дома ждёт её родной, Один единственный мужчина.
И тихо падал снег пушистый,
Ей щёки нежно целовал.
Ведь взгляд её невинно-чистый,
Его навек околдовал.
Для счастья не нужны слова,
Их слишком много, можно потеряться
Слова искать - до сути не добраться.
Для счастья не нужны слова.
Для счастья нужен нежный, теплый взгляд,
Когда ты имя тихо произносишь
Когда в себе такую бурю носишь,
Чтоб растопить метель и снегопад,
Бросая лишь один счастливый взгляд.
***
Бог в жизни одних красотой наделяет,
Других награждает талантом, умом,
А третьих – как будто бы скульптор ваяет:
Кого-то бучардой, кого топором.
Поэтому женщины могут быть разные,
Имеют характеры, каждая свой.
Но самая видная – это прекрасная
Счастливая женщина рядом с тобой.
Счастливая женщина очень красива,
И свет излучает она изнутри,
И взглядом лучистым, улыбкой счастливой
О счастье своём всем вокруг говорит.
Она излучает добро и надежду И светится вся, словно солнце весной. Какую б она не надела одежду, Её узнаёшь среди массы людской.
Походкою царской идёт горделиво,
Не ведая, что под счастливой звездой
Счастливая женщина очень красива
Своею особенною красотой!
***
Я желаю, чтоб в жизнь к тебе зашёл навсегда мужчина,
Не просто мужчина, а верный муж и надёжный отец,
Твоё счастье, любовь твоя, твоя половина,
Чтоб окрасился мир твой биеньем влюблённых сердец.
Я желаю, чтоб в мире таком никогда не познала,
Ты ни ссор, ни смятений, ни долгих разлук,
Чтоб смотрела в глаза и всегда было мало,
Чтоб всегда ощущала сердца преданного стук!
Источник: pozdravkin.com, gitis-teatr.ru