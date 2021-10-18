Вот как проверить уровень холестерина: почему многие игнорируют этот важный анализ

Высокий холестерин может привести к опасным для жизни заболеваниям, и все же каждый третий британец никогда не проходил тест на холестерин. Ваш холестерин слишком высок? Вот как это узнать.
Каждому пятому британцу сказали, что он поднял уровень холестерина, но только две трети британцев действительно прошли тестирование, согласно исследованию Flora ProActiv для Национального месяца холестерина. Поразительно, но 41 процент британцев считают, что с ними все в порядке, и им не нужен тест на холестерин. COVID-19 оказал ужасное воздействие: 22 процента людей отменили свои тесты на холестерин или просто не забронировали его из-за пандемии. Мы расскажетм, как проверить ВАШ уровень холестерина, пишет express.co.uk.
Если у вас слишком высокий уровень холестерина, вы резко увеличиваете риск сердечных заболеваний и ряда смертельных состояний.
У высокого уровня холестерина нет симптомов, поэтому проверка уровня холестерина с помощью теста абсолютно необходима.
Ваш терапевт может предложить вам пройти тест, если он считает, что ваш уровень холестерина может быть высоким, но вы также можете запросить анализ крови, чтобы узнать свой уровень.
В то время как исследование Flora ProActiv для Национального месяца холестерина показывает, что большая часть (65 процентов) Великобритании была протестирована, треть британцев до сих пор никогда не проходила тест на холестерин.
Вызывает тревогу рост до 46 процентов среди людей в возрасте от 35 до 44 лет и до 19 процентов среди людей старше 55 лет.
Представитель бренда сказал: «Это вызывает беспокойство, поскольку обе эти демографические группы должны получать регулярные проверки, поскольку повышенный уровень холестерина увеличивается с возрастом и чаще встречается у людей старше 40 лет.
«Тестирование также ниже среди женщин, чем среди мужчин: только 58 процентов женщин прошли тестирование по сравнению с 72 процентами мужчин.
«Вероятно, это связано с ошибочным представлением о том, что повышенный уровень холестерина влияет только на мужчин, тогда как на самом деле повышенный уровень холестерина может повлиять на всех взрослых, и нам важно знать свое число, особенно после 40 лет».
Как проверить уровень холестерина.
Почти четверть (23 процента) людей не знают, где сдать анализ на холестерин, но на самом деле это довольно просто.
Вы можете пройти тестирование в аптеке или у вашего терапевта, и есть два способа пройти тест на холестерин.
Во-первых, вы можете взять кровь из руки с помощью иглы.
Затем его отправляют в лабораторию для проверки уровня холестерина, и вы должны получить результаты через несколько дней.
Кроме того, если вам больше 40 лет, вы можете пройти тест на укол из пальца во время проверки состояния здоровья NHS.
На сайте NHS поясняется: «Это обследование, которое может помочь выявить ранние признаки таких проблем, как сердечные заболевания и диабет.
«Тест можно провести, уколов палец. На полоску бумаги наносится капля крови.
«Это помещается в машину, которая проверяет ваш холестерин за несколько минут».
Итак, как вам управлять высоким уровнем холестерина, если вы обнаруживаете, что ваш уровень слишком высок?
Как показали исследования Flora ProActiv, существует огромное заблуждение относительно того, как лечить высокий холестерин.
Уровнем холестерина можно управлять, но четверо из 10 считают, что для их изменения может потребоваться год или больше, а каждый десятый думает, что вы вообще не можете изменить уровень холестерина.
На самом деле уровень холестерина можно улучшить всего за две-три недели, изменив диету и образ жизни.
Исследование также показало, что большинство британцев не понимают, какие продукты вызывают высокий уровень холестерина.
Эксперты Flora ProActiv заявили: «83 процента людей считают, что это результат диеты с высоким содержанием жиров, тогда как на самом деле повышенный уровень холестерина более тесно связан с диетой с высоким содержанием насыщенных жиров, а не« всех »жиров.
«Ненасыщенные жиры считаются хорошими жирами, которые при замене насыщенных жиров могут снизить уровень холестерина.
«Растительные стеролы, добавленные в пищу, также помогают снизить уровень холестерина при употреблении в правильном количестве.
«Уменьшение количества насыщенных жиров в вашем рационе может помочь снизить уровень холестерина.
«Несмотря на это, пять процентов считают, что вам следует увеличить потребление сливочного масла - продукта с высоким содержанием насыщенных жиров, в отличие от маргарина, которого следует избегать, если вы хотите снизить уровень холестерина».