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Снятие приворота на 3 свечи: просто и действенно

7:00:1010/18/2021,Анна Филатова
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Снимать приворот необходимо как можно раньше пока он не внес негатив во все сферы жизни.

Как снять привород с помощью мощного ритуала «3 свечи».
Как снять приворот с помощью мощного ритуала «3 свечи». Фото: Рixabay.com

Приворот на любовь может разрушить не только личную жизнь человека, но и его здоровье, поэтому если человек на себе

ощущает влияние чего-то сверхъестественного, то следует не откладывая от этого избавиться.

Ритуал три свечи поможет снять приворот и нормализовать личную жизнь.

С помощью данного ритуала можно самостоятельно избавиться от приворота, но сначала необходимо определить, точно ли на вас есть приворот.

Как определить, есть ли приворот.

Вам понадобится стакан воды и спички. Зажгите спичку и ждите, пока она догорит, после чего бросьте ее в стакан с водой.

Если спичка пошла ко дну, то приворот есть, если оставалась на поверхности - приворота нет.

Обряд - три свечи на снятие приворота.

Необходимо правильно выбрать время для проведения ритуала. Лучше всего заниматься этим на убывающую луну. Если

приворот лежит на женщине, то выбирайте женский день, а именно среда, пятница или суббота. Если привороту подвергся

мужчина, то ритуал стоит проводить в день мужской - понедельник, вторник, четверг.

Вам понадобится.

1. Три церковные свечи.
2. Черный тканевый мешок.
3. Полынь.

Когда солнце зашло за горизонт, свечи, стоит поджечь и дать им немного погореть.

После этого их необходимо потушить и скрутить все вместе. Теперь их медленно раскручиваете, говоря слова:

Расплетенные свечи ставят в разные стороны друг от друга, зажигают и снова читают заговор:


После этого необходимо подождать, пока свечи догорят полностью, потом сложить их в приготовленный черный мешок и

отнести как можно дальше от дома.

Снимать приворот необходимо как можно раньше пока он не внес негатив во все сферы жизни.

После завершения обряда, необходимо вымыть все поверхности водой, в которую бросают полынь. Протрите стол и полы

в комнате, где проводили ритуал, а воду вылейте под дерево на улицу.

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обрядритуалприворот
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