Снятие приворота на 3 свечи: просто и действенно

Приворот на любовь может разрушить не только личную жизнь человека, но и его здоровье, поэтому если человек на себе
ощущает влияние чего-то сверхъестественного, то следует не откладывая от этого избавиться.
Ритуал три свечи поможет снять приворот и нормализовать личную жизнь.
С помощью данного ритуала можно самостоятельно избавиться от приворота, но сначала необходимо определить, точно ли на вас есть приворот.
Как определить, есть ли приворот.
Вам понадобится стакан воды и спички. Зажгите спичку и ждите, пока она догорит, после чего бросьте ее в стакан с водой.
Если спичка пошла ко дну, то приворот есть, если оставалась на поверхности - приворота нет.
Обряд - три свечи на снятие приворота.
Необходимо правильно выбрать время для проведения ритуала. Лучше всего заниматься этим на убывающую луну. Если
приворот лежит на женщине, то выбирайте женский день, а именно среда, пятница или суббота. Если привороту подвергся
мужчина, то ритуал стоит проводить в день мужской - понедельник, вторник, четверг.
Вам понадобится.
1. Три церковные свечи.
2. Черный тканевый мешок.
3. Полынь.
Когда солнце зашло за горизонт, свечи, стоит поджечь и дать им немного погореть.
После этого их необходимо потушить и скрутить все вместе. Теперь их медленно раскручиваете, говоря слова:
Расплетенные свечи ставят в разные стороны друг от друга, зажигают и снова читают заговор:
После этого необходимо подождать, пока свечи догорят полностью, потом сложить их в приготовленный черный мешок и
отнести как можно дальше от дома.
Снимать приворот необходимо как можно раньше пока он не внес негатив во все сферы жизни.
После завершения обряда, необходимо вымыть все поверхности водой, в которую бросают полынь. Протрите стол и полы
в комнате, где проводили ритуал, а воду вылейте под дерево на улицу.