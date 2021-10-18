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Как Полнолуние 20 октября 2021 года влияет на тех, кто перенес коронавирус: чем магические сутки могут им помочь

9:00:2210/18/2021,Анна Филатова
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Воспользуйтесь этими магическими сутками, чтобы восполнить внутреннюю энергию.

Воспользуйтесь полнолунием, чтобы восстановить душевный баланс.

Воспользуйтесь полнолунием, чтобы восстановить душевный баланс. Фото: Рixabay.com

Полнолуние 20 октября - это идеальное время для подведения итогов в работе, проделанной за последние полгода. Пора закончить начатое и лучше времени для этого не найти. Луна будет способствовать благополучному завершению начатого. А вот новые дела не стоит начинать в данный период времени, потому что закончить их вам не удастся.

Для каких дел этот период благоприятный.

1. Работоспособность в этот период будет на максимуме, прилив сил будет ощущаться на протяжении всего дня. Если ваша работа связана с преподавательской деятельностью или работой с публикой, то в этот день внимание аудитории вам будет завоевать намного проще, чем в дни другие. Луна в Овне благоприятно влияет на подъем по карьерной лестнице, возможно вы получите в этот день повышение. День будет полон творческой и деловой активности, и этим обязательно стоит воспользоваться.

2. Время, когда Луна в Овне — наиболее подходящее для приобретения транспортных средств. Это может быть автомобиль, яхта, вертолет, квадроцикл. Время подходит для приобретения бытовой техники. Покупки, совершенные в этот день, будут служить вам долго, а качество вас не расстроит.

Негативные моменты.

1. Луна будет будоражить не самые лучшие стороны души человека. Повышенная агрессивность, конфликтность, травмоопасность могут испортить день. Старайтесь держать свой темперамент в руках. Исключите все травмоопасные занятия.

2. Со здоровьем 20 октября необходимо быть начеку. Особенно это касается людей, которые перенесли коронавирус. В этот день вам стоит больше отдыхать и не перегружать свой организм. Воспользуйтесь этими магическими сутками, чтобы восполнить внутреннюю энергию.

Обряд на исключение ссор в семье.

Чтобы точно не испортить 20 октября, можно провести простой обряд, который поможет оградить семейное спокойствие от ссор и скандалов.

Возьмите освященную соль, пол стакана, траву чертополоха, и листья мяты. Все ингредиенты должны быть в равных пропорциях. Все смешать. Если вы живете в частном доме, то посыпьте смесь вокруг дома, если в квартире, то около порога, дорожкой. Таким образом, чтобы тот, кто заходит в дом, переступал через дорожку. Под кровать каждого члена семьи смесь тоже стоит просыпать. Пусть соль лежит три дня, после этого ее стоит замести и закопать в землю.

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