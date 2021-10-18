Почему апостола Фому назвали «близнецом» Спасителя Иисуса Христа: и при чем тут «Фома – неверующий»

Апостола Фому нарекли «близнецом» за его внешнее сходство с Христом.
Фома был рыбаком, также он владел ремеслом плотника и мог заниматься строительством. Во время своей мирской жизни Иисус ходил по земле и помогал людям, исцелял их болезни. Однажды Фома услышал, как Иисус читает проповеди. Фома отказался от жизни, которая у него была до этой встречи, и везде стал следовать за Христом. Вскоре Фома стал одним из двенадцати апостолов.
Вера Фомы с течением жизни только множилась. Жизнь апостола была полна магических событий. Он мог изгонять бесов и воскрешать мертвых людей. Последние дни своей жизни апостол провел в городе Мелипур находящийся в Индии. Там он обратил семью местного царя в христианскую веру, за что и был заперт в каземате. Апостол ушел от туда, несмотря на оковы и цепи. Но в конечном итоге апостол вернулся в место своего заключения, чтобы там принять свою смерть.
Во время суда над Фомой царь его спросил, почему апостол вернулся. И Фома ответил, что он вернулся, чтобы спасти многих.
Идя к месту казни, апостол Фома нарек новообращенного сына царя диаконом. И принял свою смерть спокойно, его пронзили копьем. После царь был наказан, в его сына, брата диакона, вселился бес. Тогда царь понял, что это ему наказание за казнь святого человека и отправился он к месту захоронения апостола. Придя к гробу апостола Фомы, царь его мощей не обнаружил, но, искренне веря в силу данного места, он взял гость земли с могилы апостола. Вернувшись домой, царь признал Господа, сын его исцелился, приложившись к земле с могилы апостола Фомы.
Афоризм — Фома неверующий связан с эпизодом из Евангелия. Когда Фоме сообщили апостолы, что Христос воскрес из мертвых, он не поверил, пока сам не убедился в правдивости этих слов и не увидел раны на теле Иисуса.