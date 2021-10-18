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17.10
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В Англии девушка утонула из-за спасательного жилета в перевернутой лодке

8:00:0410/17/2021
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Есть обстоятельства, когда ношение автоматически надувающихся спасательных жилетов может быть опасным, например, в закрытых помещениях, таких как жилые помещения и каюты.

Подросток из Великобритании утонул во время ужасающего инцидента, связанного с катанием на лодке, когда ее автоматический спасательный жилет не позволил ей сбежать из перевернувшегося круизного лайнера. Фото: Pixabay.com

Джиллиан Дэйви было 17 лет, когда в 2020 году произошла странная авария.

По данным расследования, это был редкий случай, когда спасательный жилет не спасал вашу жизнь, пишет foxnews.com.

Подросток из Великобритании утонула во время ужасающего инцидента, связанного с катанием на лодке, когда ее автоматический спасательный жилет не позволил ей сбежать из перевернувшегося круизного лайнера. Странный инцидент произошел 25 мая 2020 года, но то, как она умерла, было подробно описано в отчете о происшествии, опубликованном в четверг.

«Несомненно, ношение личных плавсредств, таких как спасательные жилеты, спасает жизни», - говорится в заявлении отдела расследования морских происшествий.

«Однако есть обстоятельства, когда ношение автоматически надувающихся спасательных жилетов может быть опасным, например, в закрытых помещениях, таких как жилые помещения и каюты».

Согласно отчету, 17-летняя Джиллиан Дэйви была в круизе со своей семьей у побережья Корнуолла, когда их понтонная лодка Norma G была «опрокинута большой волной» возле печально известной предательской песчаной отмели Doom Bar, сообщает Cornwall Live.  Осознав свое затруднительное положение, Джиллиан и ее мать Каролина надели свое личное плавучее устройство, которое автоматически надувалось, когда кабина начинала заполняться водой.

И пока Каролина сняла свой спасательный жилет и выплыла из окна каюты в безопасное место, ее дочь не сняла свой спасательный жилет и в результате оказалась в затопленной комнате.

Между тем, отец Джиллиан, Стефан Дэви, который управлял судном, и его сын были выброшены за борт, когда волна ударила. Позже они были спасены проходившим мимо патрульным катером порта вместе с матерью Джиллиан.

Согласно отчету, Стефан несколько раз пытался спасти свою дочь, но не смог этого сделать из-за бурной воды и того факта, что судно «перевернулось и затонуло кормой».

В конце концов прибыла спасательная шлюпка, и ей удалось поднять перевернутый понтон из воды, чтобы Стефан мог открыть дверь и вытащить свою дочь. Однако к этому моменту Джиллиан была без сознания и не дышала.

Впоследствии подросток был доставлен в Королевскую больницу Корнуолла, где она была объявлена ​​мертвой.

Власти объяснили этот трагический инцидент «ограниченным опытом катания на лодке».

«Эта печальная авария подчеркивает необходимость для пользователей прогулочных лодок пройти надлежащую подготовку и вооружиться необходимыми навигационными инструментами, чтобы оставаться в безопасности», - сказал капитан Эндрю Молл, главный инспектор по морским авариям MAIB. «Условия в море могут быстро меняться, владельцы лодок должны проверить прогноз погоды перед выходом в море и знать ограничения своей лодки».

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