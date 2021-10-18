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Жена актера Шона Пенна Лейла Джордж подала на развод после одного года совместной жизни

7:00:4910/17/2021
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Актер ранее был женат на 54-летней Райте с 1996 по 2010 год и Мадонне с 1985 по 1989 год. Он также был связан со Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон.

29-летняя Лейла Джордж подала на развод с актером в Лос-Анджелесе в пятницу. Фото: Foxnews.com

29-летняя Джордж подал документы в суд в пятницу в Лос-Анджелесе.

Жена Шона Пенна подала на развод всего через год совместной жизни, пишет foxnews.com.

Судебные документы, полученные Fox News, показывают, что 29-летняя Лейла Джордж подала на развод с актером в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в пятницу.

Новость о сплите появилась чуть больше года назад с тех пор, как 61-летний Пенн подтвердил в шоу «Поздняя ночь с Сетом Мейерсом», что у них была «свадьба из-за COVID».

В то время Пенн объяснил: «Под этим я имел в виду, что это был комиссар округа в Zoom, и мы были в доме, мои двое детей и ее брат, и мы сделали это таким образом».

У Пенна двое детей - дочь Дилан, 30 лет, и сын, Хоппер, 28 лет, - со своей бывшей женой Робин Райт.

Говоря о своем браке с Джорджем, обладатель «Оскара» признался, что был довольно счастлив, проведя скромную свадьбу в условиях пандемии, несмотря на то, что многие голливудские пары приняли решение отложить свадьбу.

Пенн и Джордж начали встречаться в 2016 году. Она дочь актера Винсента Д'Онофрио, 61 год.

Актер ранее был женат на 54-летней Райте с 1996 по 2010 год и Мадонне с 1985 по 1989 год. Он также был связан со Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон.

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