В США женщину изнасиловали в электричке на глазах пассажиров: никто из них ничего не сделал для спасения

По словам властей, подозреваемый был арестован, а женщину доставили в больницу.
Незнакомец изнасиловал женщину в электричке в пригороде Филадельфии в присутствии других пассажиров, которые, по словам полицейского, «должны были что-то сделать», пишет foxnews.com.
Суперинтендант Тимоти Бернхардт из полицейского управления Верхнего Дарби сообщил, что офицеров вызвали в терминал 69-й улицы около 22:00. После штурма поезда, идущего в западном направлении на линии Маркет-Франкфорд.
По словам Бернхардта, сотрудник Управления транспорта Юго-Восточной Пенсильвании, который находился поблизости, когда проезжал поезд, позвонил в полицию и сообщил, что «что-то не так» с женщиной в поезде.
Полиция SEPTA, ожидающая на следующей остановке, нашла женщину и арестовала мужчину. Женщину доставили в больницу.
Бернхардт назвал жертву «невероятно сильной женщиной», которая предоставила полиции много информации. Он сказал, что она не знала нападавшего.
«Она поправляется, - сказал Бернхардт. «Надеюсь, она справится с этим».
По словам Бернхардта, весь эпизод был снят на видео наблюдения, на котором были показаны другие люди в поезде в то время.
«На мой взгляд, было много людей, которые должны были вмешаться; кто-то должен был что-то сделать, - сказал Бернхардт. «Это говорит о том, где мы находимся в обществе. Я имею в виду, кто бы допустил такое? Так что это беспокоит».
Согласно протоколам суда округа Делавэр, 35-летнему Фистону Нгою предъявлены обвинения в изнасиловании, непристойном нападении при отягчающих обстоятельствах и связанных с этим обвинениях. Бернхардт сказал, что и полиция SEPTA, и полиция Верхнего Дарби знакомы с Нгоем.
В судебных документах не указан защитник, а указанный номер Нгоя не удалось найти в субботу.
SEPTA опубликовала заявление, в котором назвал это «ужасающим преступным деянием» и призвал всех, кто стал его свидетелем, сообщить об этом властям.
«В поезде были и другие люди, которые были свидетелями этого ужасного акта, и его, возможно, остановили раньше, если бы гонщик позвонил в службу экстренной помощи», - заявили власти.