Погода в Бердске 18 октября 2021: в начале новой недели возвращается пасмурная погода

Новая неделя в Бердске начнется с пасмурной погоды. 18 октября с утра воздух прогреется до нуля, а в обед температура воздуха не поднимется выше +7 градусов.
Ветер подует легкий южный, с порывами до 2,6 м/c. Атмосферное давление понизится и составит 756 мм ртутного столба. При относительной влажности воздуха 90%.
18 октября отмечается народный праздник Харитины- первые холстины. В православии чтят память святой мученицы Харитины.
Харитина рано стала сиротой, поэтому ее воспитал добрый и благочестивый человек Клавдий. Девочка очень сильно поверила в Господа и решила всю свою жизнь посвятить тому, чтобы служить ему. Она стала хорошим примером и через нее много людей приняли христианство. Но однажды Харитину оклеветали язычники, и она предстала перед судом. Хотя ее сильно пытали и унижали, она все равно сохранила твердую веру и скончалась с молитвой.
В день Харитины была традиция съезжать с высоких мест на прялке — какой был путь, такой высотой будет лен, но если женщина падала во время катаний, то считалось, что жить ей оставалось только до следующей осени. Еще по одному поверью нельзя было оставлять начатое кудель на ночь, это могло привлечь в дом нечистую силу, поэтому накануне обязательно проводили специальный обряд.