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Побочные эффекты после вакцинации: семь возможных «побочек» ревакцинации

11:03:4210/17/2021
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Есть четыре общих побочных эффекта, которые одинаковы для всех вакцин против COVID-19.

Бустерная доза вакцины помогает улучшить вашу защиту. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Миллонам людей предлагают ревакцинацию против коронавируса, поскольку готовятся к двойному воздействию сезона гриппа и COVID. Бустерная доза вакцины помогает улучшить вашу защиту. Как и у первых двух, есть возможные побочные эффекты.

Если вы подозреваете, что испытываете побочный эффект вакцинации, вы также можете сообщить об этом. Если у вас возникли серьезные побочные эффекты после приема любой предыдущей дозы, вам может быть рекомендовано избегать или откладывать дальнейшую вакцинацию, хотя рекомендуется обсудить это со своим лечащим врачом, пишет express.co.uk.

Вам будет сделана бустерная доза вакцины Pfizer или Moderna, хотя в некоторых случаях AstraZeneca может быть вариантом, если это вакцина, которую вы использовали для первых двух доз.

Есть четыре общих побочных эффекта, которые одинаковы для всех вакцин против COVID-19, используемых в Великобритании.

К ним относятся болезненные ощущения тяжести и нежности в руке, в которую вам сделали инъекцию. Это имеет тенденцию к ухудшению примерно через один-два дня после вакцинации.

Некоторые люди также будут чувствовать усталость, головную боль, общую боль или легкие симптомы гриппа.

Согласно правительству Великобритании, существует три серьезных побочных эффекта, в связи с которыми «вам следует срочно обратиться за медицинской помощью».

Если после вакцинации вы испытываете боль в груди, одышку, учащенное сердцебиение, трепетание или стук сердца, это считается серьезными последствиями.

Тем не менее, правительственный справочник добавляет: «Очень немногим людям не следует принимать ревакцинацию. Если у вас была тяжелая реакция на предыдущую дозу вакцины, вам следует обсудить это со своим врачом».

Вы также можете сообщить о предполагаемых побочных эффектах вакцин и лекарств через схему желтой карточки.

Схема «Желтая карточка» реализуется MHRA, которое отвечает за постоянный мониторинг безопасности всех лекарств и вакцин после того, как они одобрены для использования.

По состоянию на 6 октября 2021 г. в Великобритании было зарегистрировано 120 578 желтых карточек для вакцины Pfizer, 234 410 - для вакцины AstraZeneca, 16 754 - для вакцины Moderna и 1136 - для вакцины без марки. указано.

Клинические испытания вакцин против COVID-19 показали их эффективность и приемлемую безопасность.

Тем не менее, MHRA несет ответственность за мониторинг вакцин, чтобы гарантировать, что их преимущества по-прежнему перевешивают любые риски.

Как отмечается на веб-сайте правительства Великобритании, большинство людей могут отдохнуть и принять парацетамол, чтобы почувствовать себя лучше, хотя, если у вас есть какие-либо проблемы.

«Хотя чувство лихорадки не является редкостью в течение двух-трех дней, высокая температура необычна и может указывать на то, что у вас COVID-19 или другая инфекция», - добавляет он.

Вакцинация от COVID-19 снизит вероятность того, что вы заразитесь COVID-19, хотя вашему организму может потребоваться несколько дней, чтобы выработать некоторую защиту от ревакцинации.

Если вы еще не получили ни одну из первых двух доз вакцины, правительство настоятельно призывает вас принять их как можно скорее.

Вам будет предложена бустерная доза по крайней мере через шесть месяцев после того, как вы получили вторую дозу, хотя защита от тяжелого заболевания от первых двух доз, похоже, очень медленно снижается.

Большинство людей, которым может быть сделана бустерная вакцина против COVID-19, также имеют право на ежегодную вакцинацию от гриппа.

Если вам предложат обе вакцины, «безопасно делать их одновременно», согласно NHS .

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