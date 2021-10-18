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17.10
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Статины защищают коронавирусных больных от смерти

5:30:5810/17/2021
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Исследователи заявили, что люди, принимающие статины, могут быть уверены, что они не увеличивают риск для здоровья и могут иметь защитный эффект.

Исследователи заявили, что люди, принимающие статины, могут быть уверены, что они не увеличивают риск для здоровья и могут иметь защитный эффект. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Статины стали неожиданным оружием в борьбе с COVID-19.

Их «бонусная» защита может снизить риск смерти для миллионов, говорят ученые. Крупное исследование показало, что люди старше 45 лет, уже принимавшие препараты для снижения холестерина до пандемии, с меньшей вероятностью потеряли жизнь из-за вируса, чем те, кто их не принимал, пишет express.co.uk.

Исследователи заявили, что люди, принимающие статины, могут быть уверены, что они не увеличивают риск для здоровья и могут иметь защитный эффект.

Около восьми миллионов человек в Великобритании ежедневно принимают лекарства, которые стали известны как чудотворцы за их драматическое воздействие на сокращение сердечных приступов и инсультов с небольшими побочными эффектами.

Статины снижают уровень «плохого» холестерина ЛПНП в крови потребителей. Во время пандемии среди ученых и врачей велись широкие споры о том, влияют ли лекарства на риск смерти от коронавируса.

Исследование, проведенное в Швеции, на сегодняшний день является крупнейшим популяционным исследованием такого рода, в котором изучаются статины и Covid.

Он собрал данные от более чем 963000 человек старше 45 лет в столице Стокгольма, проверив выписанные рецепты и данные о случаях смерти от Covid в период с марта по ноябрь прошлого года.

Рита Бергквист, студентка медицинского факультета Университета Каролинского института и соавтор исследования, сказала: «Мы сравнили людей, которые принимали статины в течение года до вспышки пандемии в Стокгольме, с людьми, которые этого не делали.

«Мы скорректировали множество других факторов, а затем изучили уровень смертности. У людей, которые принимали статины, вероятность смерти от Covid-19 была немного ниже, чем у тех, кто не принимал статины».

Почти каждый пятый участник исследования принимал статины. Было обнаружено, что с учетом таких факторов, как существующие условия здоровья, вероятность смерти от вируса примерно на 12 процентов ниже.

Тенденция была постоянной для разных возрастных групп и полов.

Г-жа Бергквист подчеркнула, что исследование было наблюдательным и не могло доказать, что статины вызывают снижение риска.

Однако она сказала, что плохое здоровье сердца является известным фактором риска тяжелого коронавируса.

Она добавила: «Мы также знаем, что статины - важный инструмент в предотвращении сердечно-сосудистых событий.

«Одна из обсуждаемых гипотез заключается в том, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний может быть полезной, если вы заразитесь Covid-19».

Однако исследование не предполагает, что людям, которые ранее не принимали статины, следует назначать их, если они заболеют вирусом.

Г-жа Бергквист сказала: «Профилактика и лечение активного заболевания - это разные вещи. Для этого потребуются клинические исследования лечения статинами во время болезни, например, в больницах».

Она добавила, что основные сообщения заключаются в том, что пациенты могут быть уверены в том, что статины не увеличивают риск, что люди должны продолжать принимать их в соответствии с предписаниями - и «если есть прямое влияние на смертность от Covid, то это дополнительный бонус».

Виктор Альквист, со-ведущий автор исследования и докторант в отделе глобального общественного здравоохранения Института, сказал: «В целом, наши результаты подтверждают продолжение использования статинов при таких состояниях, как сердечно-сосудистые заболевания и высокий уровень липидов в крови. соответствовать текущим рекомендациям во время пандемии Covid-19».

Доктор Питер Пенсон из Школы фармацевтики и биомолекулярных наук Ливерпульского университета Джона Мурса сказал, что статины широко используются для снижения выработки холестерина в печени, но они также обладают другими биологическими эффектами, такими как уменьшение воспаления.

Он добавил: «Таким образом, исследователи предположили, что статины могут иметь положительный эффект при различных состояниях, включая Covid-19.

«Эти результаты не могут сказать нам, привели ли статины к снижению смертности, и они не могут сказать нам, можно ли использовать статины для лечения Covid-19 (хотя другие испытания продолжаются, чтобы напрямую решить этот вопрос).

«Однако результаты дают уверенность в том, что для большинства пациентов продолжение терапии статинами для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний во время пандемии, вероятно, будет безопасным.

«Это особенно важно, потому что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями подвержены высокому риску осложнений от Covid-19».

Предыдущие данные о связи между статинами и риском Covid были неоднозначными. Исследование 14000 пациентов больниц с вирусом в Китае показало, что вероятность смерти у тех, кто принимала статины, была на 42 процента ниже. Другие исследования не обнаружили никакой связи.

Тим Чико, кардиолог-консультант и профессор Университета Шеффилда, который не участвовал в исследовании, сказал, что были споры, потому что статины уменьшают воспаление в кровеносных сосудах, а вирус вызывает воспаление.

Он согласился с тем, что результаты не означают, что пациентам с Covid следует назначать статины. «Это исследование действительно предполагает, что статины безопасны при COVID-19, что обнадеживает, но никогда не вызывает сомнений. Эти результаты никоим образом не оправдывают использование статинов для лечения COVID-19».

Профессор Чико добавил: «У нас уже есть эффективные способы снижения риска смерти при COVID-19: социальное дистанцирование, мытье рук, ношение масок и вакцинация среди населения, а также использование методов и лекарств с хорошей доказательной базой, таких как дексаметазон, в люди с тяжелой инфекцией Covid-19».

Результаты были опубликованы в рецензируемом еженедельном журнале PLOS Medicine.

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