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Магнитная буря 18 октября 2021: начало сильного четырехдневного геовозмущения не порадует метеопатов

10:45:0210/17/2021,София Мальцева
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Геомагнитные бури усиливают негативный эмоциональный фон человека и могут повлиять на сердечно-сосудистую систему.

Плохая космическая погода продержится четыре дня. Фото: Pixabay.com

18 октября ожидаются серьезные колебания магнитосферы земли. При спокойной обстановке ночью, в 10 утра ожидаются сильные геомагнитные бури. Первые удары составят мощность силой в три балла, затем перейдут в бурю силой четыре балла. Такая обстановка продержится весь день. Плохая космическая погода продержится четыре дня.

Геомагнитная активность влияет на здоровье людей. При этом могут быть как положительные, так и отрицательные последствия. Например, если это легкое возмущение, то у человека может возникнуть дополнительная энергия, а если это сильные бури, то они могут привести к резкому ухудшению здоровья человека. Особенно космонавтам или тем, кто часто летает в самолетах.

Геомагнитные бури усиливают негативный эмоциональный фон человека и могут повлиять на сердечно-сосудистую систему. Многие люди испытывают нарушения в своих циркадных ритмах, просыпаясь ночью с дальнейшими трудностями засыпания.

Из ответов наших читателей, чаще всего, магнитные бури вызывают головную боль:
- Давит голову, давление скачет.
- Температуры нет, а голова болит.
- Такое чувство, будто не спал всю ночь.
- Голова болеть начинает за два дня до бури.

Самым безопасным и простым способом избавления от головной боли будет: употребление большого количества воды; полное исключение вредной пищи; успокаивающие практики, например, глубокое дыхание и легкие прогулки в парке. Чтобы быстро снять головную боль, можно принять таблетку парацетамола.

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магнитные буриметеопатыкосмическая погода
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