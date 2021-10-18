Грешно ли работать 18 октября в день памяти мученицы Харитины Амисийской?

18 октября отмечается день памяти святой мученицы Харитины Амиссийской в православной церкви. Харитина рано лишилась родителей и была воспитана Клавдием в Понте. Молодая девушка была очень красивой, смиренной и доброй. Клавдий ее воспитывал как родную дочь. Он также построил для нее дом, в котором Хиритина могла жить в уединении и читать Святое Писание. Также ее стали посещать люди, которые слушали ее проповеди и обращались в христианство.
Но однажды Харитину оклеветали язычники. Вопреки желанию своего приемного отца, она была схвачена солдатами и предстала перед судом правителя императора Диолектиана, который устраивал гонения на христиан в 304 году.
На суде девушка держалась спокойно и смело. Она не отреклась от христианства — за что ее подвергли страшным пыткам. В святую вонзали пылающие палки и жгли бока свечами. Палачи привязали ей камень на шею и бросили в море, но камень стал легким как перышко, и Харитина спаслась от гибели. Тогда святую объявили колдуньей и хотели надругаться над невинным телом девушки, но она сильно взмолилась Господу о спасении. Тогда Господь забрал ее душу на небо. Бездыханное тело выбросили в море. Но уже через несколько дней тело принесло к берегу, где ее и нашел Клавдий. Воспитатель похоронил останки своей приемной дочери со всеми почестями.
В народе этот праздник связывают с ткачеством. Девушки в этот день собираются ткацким столом, чтобы выткать первый холст. В народе святая считалась покровительницей ткачих. Нить, которая была выткана в день святой, называлась “животворной”. Ее повязывали на левую руку, чтобы защитить себя от разной порчи. Также в праздник катали шерсть для валенок. Поэтому, работать сегодня не запрещено.